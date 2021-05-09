У День Перемоги США поставили РФ жорсткий ультиматум через Крим

У США зробили заяву через захоплення Криму РФ / УНІАН

У неділю, 9 травня, в День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Сполучені Штати зробили заяву стосовно Криму.

США закликали Росію повернути Україну незаконно окупований півострів, йдеться в Facebook посольства США в Києві.

"Крим - це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом", - йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

Відповідне повідомлення в посольстві США супроводили фото з Бахчисарая.

День Перемоги над нацизмом:

В Україні 9 травня відзначається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

На площі Слави в Києві кияни та гості міста покладають квіти до Могили Невідомого солдата, біля Вічного вогню постійно перебувають близько сотні людей.

Деякі з присутніх, в основному діти, наділи на голови радянські військові пілотки, але без червоної радянської зірки.

Серед учасників мітингу були також люди, які видають себе за ветеранів Другої світової війни, хоча за віком їм не більше 80 років.

Тим часом під'їзди до Площі Слави перекриті поліцією, від Арсенальної площі до Києво-Печерської Лаври пропускають тільки пішоходів, оглядаючи при вході їх валізи і сумки.