У День Перемоги США поставили РФ жорсткий ультиматум через Крим

У США нагадали про захоплення Росією Криму.
У неділю, 9 травня, в День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Сполучені Штати зробили заяву стосовно Криму.
США закликали Росію повернути Україну незаконно окупований півострів, йдеться в Facebook посольства США в Києві.
"Крим - це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом", - йдеться в повідомленні посольства США в Україні.
Відповідне повідомлення в посольстві США супроводили фото з Бахчисарая.
День Перемоги над нацизмом:
- В Україні 9 травня відзначається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- На площі Слави в Києві кияни та гості міста покладають квіти до Могили Невідомого солдата, біля Вічного вогню постійно перебувають близько сотні людей.
- Деякі з присутніх, в основному діти, наділи на голови радянські військові пілотки, але без червоної радянської зірки.
- Серед учасників мітингу були також люди, які видають себе за ветеранів Другої світової війни, хоча за віком їм не більше 80 років.
- Тим часом під'їзди до Площі Слави перекриті поліцією, від Арсенальної площі до Києво-Печерської Лаври пропускають тільки пішоходів, оглядаючи при вході їх валізи і сумки.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
Автор: Олексій Тичина