У дитячому таборі на Херсонщині 12-річний хлопчик раптово впав у кому

"Швидка" забрала хлопчика в лікарню в несвідомому стані з судомами / скріншот

У Херсонській області 12-річному хлопчикові раптово стало зле під час фізичного навантаження в дитячому таборі. У стані глибокої коми його госпіталізували.

Наразі 12-річний Тимофій Дегальцев із Запоріжжя перебуває у Генічеській лікарні на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ), повідомила у Facebook заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

У хлопчика була зупинка серця, але лікарям вдалося врятувати його. Діагноз поки не встановлено. "Швидка" забрала його в лікарню в несвідомому стані з судомами.

Як повідомляв Главред, у Харкові колишній поліцейський із Запоріжжя та двоє його друзів побили хлопця, який, на їхню думку, у одного з них вкрав телефон. Злодія відшукали і побили до втрати свідомості. Його душили і били палицею. Співробітники поліції, які прибули на місце події, затримали фігурантів злочину, яким загрожує кримінальна відповідальність. Хлопець, який вкрав телефон, внаслідок побиття перебуває у комі.