У дитячому таборі Одеси масштабний спалах COVID-19

Серед захворілих-42 дітей / соцмережі

У дитячому таборі Одеси "Молода гвардія" зафіксовано масштабний спалах коронавірусної інфекції. Зараження вірусом виявлене у 42 дітей і двох дорослих.

Як пише в понеділок, 16 серпня, місцеве видання Думська, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми COVID-19. Потім їх ізолювали і взяли ПЛР-тести. Перші результати скринінгу виявилися позитивними.

"Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування", - розповіли в Одеському обласному департаменті охорони здоров'я.

На даний момент дитячий табір закрили на карантин.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як працюватимуть школи під час нової хвилі коронавірусної інфекції. Якщо Україну накриє новий спалах COVID-19, то школи, що знаходяться в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах, зможуть працювати, якщо в них буде вакциновано 80% педагогів.

Також раніше Кузін заговорив про можливість привілеїв для вакцинованих українців, однак додав, що це питання влада розглядатиме в середині поточного місяця.