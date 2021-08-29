У Дніпрі 14-річний хлопець зґвалтував старшокласницю / ua.depositphotos.com

У Дніпрі в одному з будинків на проспекті Яворницького 14-річний підліток зґвалтував дівчину-старшокласницю. Про це повідомляє портал "Дніпро Час"з посиланням на власні джерела.

За їх інформацією, правоохоронцям зателефонувала дівчина 2005 року народження і повідомила, що її зґвалтували. Згодом з'ясувалося, що вона в момент скоєння злочину перебувала в одному з будинків на центральному проспекті, а хлопець — її знайомий.

Як повідомляє видання, дівчина прийшла в гості і стала жертвою насильства. Зараз хлопець затриманий і вирішується питання про обрання хлопцеві запобіжного заходу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те що в Дніпрі 10 липня на вулиці Араратська чоловік так сильно побив 35-річну жінку, що вона померла. Господар будинку вирішив скинути тіло в колодязь, а щоб його випадково ніхто не побачив, присипав піском.

Санкція статті за вбивство КК України передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Пізніше в селі Яблунівка Звенигородського району (Черкаська область) чоловік зґвалтував і жорстоко, обухом сокири по голові, вбив 72-річну Галину Дударко.

Зловмисник зайшов в її будинок і кількома ударами обухом сокири проломив їй череп. Свою жертву він зґвалтував. Після цього підпалив будинок і втік.