У Дніпрі 14-річний хлопець зґвалтував старшокласницю

Звичайний похід в гості для юної дівчини скінчився жорстким сексуальним насильством. Підозрюваний у цій справі затриманий, розслідування триває.
У Дніпрі в одному з будинків на проспекті Яворницького 14-річний підліток зґвалтував дівчину-старшокласницю. Про це повідомляє портал "Дніпро Час"з посиланням на власні джерела.
За їх інформацією, правоохоронцям зателефонувала дівчина 2005 року народження і повідомила, що її зґвалтували. Згодом з'ясувалося, що вона в момент скоєння злочину перебувала в одному з будинків на центральному проспекті, а хлопець — її знайомий.
Як повідомляє видання, дівчина прийшла в гості і стала жертвою насильства. Зараз хлопець затриманий і вирішується питання про обрання хлопцеві запобіжного заходу.
читайте такожПобив рушницею: на Волині 36-річний чоловік на березі річки напав і зґвалтував жінку
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те що в Дніпрі 10 липня на вулиці Араратська чоловік так сильно побив 35-річну жінку, що вона померла. Господар будинку вирішив скинути тіло в колодязь, а щоб його випадково ніхто не побачив, присипав піском.
Санкція статті за вбивство КК України передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.
Пізніше в селі Яблунівка Звенигородського району (Черкаська область) чоловік зґвалтував і жорстоко, обухом сокири по голові, вбив 72-річну Галину Дударко.
Зловмисник зайшов в її будинок і кількома ударами обухом сокири проломив їй череп. Свою жертву він зґвалтував. Після цього підпалив будинок і втік.