У Дніпрі дівчата-моделі рекламували одяг у трунах: фото

У Дніпрі дівчата-моделі рекламували одяг у трунах / ua.depositphotos.com

У місті Дніпро, де раніше дерево зламало пенсіонерам обидві ноги, ритуальне агентство організувало фотосесію образів для поховання. Причому дівчата-моделі фотографувалися в трунах. Відповідні знімки опублікує паблік "Дніпро" у своєму каналі месенджера Telegram.

Як повідомляють в матеріалі, керівники ритуального агентства вважають, що жінка повинна виглядати красиво навіть в таких ситуаціях. Саме тому вони представили варіанти образів для поховання.

Моделям для демонстрації повної картини під час фотосесії довелося позувати в труні.

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Нагадаємо, раніше оголену дівчину в труні пронесли по площі Ринок у Львові. Гола дівчина з пофарбованими в яскраві кольори волоссям сиділа з пластиковим стаканчиком в руках під час "похоронної процесії".

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Перед труною йшла фотограф, яка знімала все, що відбувається на камеру.

У соцмережах писали, що, можливо, весь захід - "реклама ритуальних послуг". Деякі пишуть, що таким чином молоді люди протестують "проти адекватності або здорового глузду".