У Дніпрі голий чоловік на смерть стрибнув з торгового центру

Моторошний інцидент стався в ніч з 30 на 31 Травня. У голому вигляді чоловік ходив по краю парковки ТРЦ, кричав і невиразно співав. А потім просто стрибнув.
В центрі міста Дніпро голий чоловік здійснив смертельний стрибок прямо з багаторівневої парковки торгово-розважального центру МОСТ-сіті. Прибула на місце події бригада швидкої допомоги не змогли врятувати його життя. Як повідомляє портал Інформатор, інцидент стався ввечері у неділю, 30 травня нинішнього року.
Очевидці зняли те, що відбувається на відео – на кадрах можна бачити, що чоловік поводився неадекватно. У голому вигляді він ходив по краю парковки, кричав і невиразно співав. Потім прямо по рекламній вивісці він сліз на гвинтовий в'їзд на парковку і став бродити по карнизу. У певний момент чоловік розбігся і зірвався вниз з висоти приблизно п'ятого поверху.
Постраждалого намагалися врятувати спочатку звичайні перехожі, а потім і прибулі медики швидкої. Але від отриманих травм він помер.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У Дніпрі чоловік кидався під колеса автомобілів, сідав на дорогу і хотів зістрибнути з мосту, проте співробітникам правоохоронних органів вдалося запобігти трагедії. доставили в Соборний райвідділ, після чого відправили на медичний огляд в спеціалізований заклад.
- Раніше прикордонникам вдалося врятувати чоловіка, який стрибнув з мосту на Закарпатті. З'ясувалося, що 28-річний житель Закарпаття стрибнув з мосту, отримав травму, після чого не впорався з течією річки. Мотиви його вчинку невідомі.