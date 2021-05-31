У Дніпрі голий чоловік на смерть стрибнув з торгового центру

У Дніпрі голий чоловік на смерть сіганув з торгового центру / скріншоти з відео

В центрі міста Дніпро голий чоловік здійснив смертельний стрибок прямо з багаторівневої парковки торгово-розважального центру МОСТ-сіті. Прибула на місце події бригада швидкої допомоги не змогли врятувати його життя. Як повідомляє портал Інформатор, інцидент стався ввечері у неділю, 30 травня нинішнього року.

Очевидці зняли те, що відбувається на відео – на кадрах можна бачити, що чоловік поводився неадекватно. У голому вигляді він ходив по краю парковки, кричав і невиразно співав. Потім прямо по рекламній вивісці він сліз на гвинтовий в'їзд на парковку і став бродити по карнизу. У певний момент чоловік розбігся і зірвався вниз з висоти приблизно п'ятого поверху.

Постраждалого намагалися врятувати спочатку звичайні перехожі, а потім і прибулі медики швидкої. Але від отриманих травм він помер.

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