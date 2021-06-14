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У Дніпрі іноземці під час "вечірки" перерізали горло козам та кидали їх у багаття

14 червня 2021, 21:20

"Вечірка" для нігерійців може обернутися цілком серйозними наслідками, оскільки кваліфікувати інцидент можна як жорстоке поводження з тваринами.

Коза
У Дніпрі нігерійці перерізали горло козам / gigamir.net

У Дніпрі стався моторошний випадок - 12 іноземців з Нігерії під час святкування дня народження, перерізали горло трьом козам, а потім кинули їх у багаття, повідомили ТСН.юа у пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області. Одну козу дивом вдалося врятувати.

У Мережі з'явилася інформація про те, що на одному з міських пляжів громадяни Нігерії вбивали і спалювали кіз. Відпочиваючі на водоймі почули крики тварин і викликали поліцію. Згодом на місце інциденту приїхав наряд спецпідрозділу "ТОР".

"На пляжі поліцейські виявили 12 осіб. Вони пояснили, що святкують день народження. На місці також знайшли три обсмажені туші кіз без голів і одного живого зв'язаного козла. Громадян Нігерії затримали і доставили до відділку поліції", — розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.

Там також підкреслили, що" вечірка " для нігерійців може обернутися цілком серйозними наслідками, оскільки кваліфікувати інцидент можна як жорстоке поводження з тваринами.

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Пізніше стало відомо, що 11 громадян Нігерії, які різали і смажили кіз прямо на міському пляжі, вже затримали.

Несамовиті крики з кущів на міському пляжі почули люди, які прийшли до води. Вони відразу викликали поліцію. На той момент три кози вже смажилися на вогні.

"На місці знаходиться 11 громадян Нігерії. Вони пояснили, що в одного з них сьогодні у матері день народження, тому вирішили зазначених кіз приготувати на честь свята. Вони студенти вищих навчальних закладів Дніпра: медична академія, Альфреда Нобеля, металургійної академії", - розповіли правоохоронці.

Матір у святковій трапезі не брала участі. Учасників тепер допитують поліцейські. Затриманим учасникам трапези - від 18 до 24 років. Живих кіз купили в сусідньому селі, а на міський пляж приїхали через мальовничу місцевість. Дивом не потрапила у вогонь тільки одна тварина.

Претензії поліцейських спровокували агресію у затриманих. Вони не розуміли причини затримання. Втім, у підсумку одну тварину звільнили.

Затриманих іноземців після бесіди відпустили. Чи покарають їх за такий бенкет, покаже перевірка. Готувати домашніх тварин законом не заборонено, проте спосіб та місце приготування можуть вказати на жорстоке поводження з тваринами або хуліганство в громадських місцях.

Раніше Главред писав про те, що кричущий випадок стався в Києві в ніч на неділю, 6 червня. У Солом'янському районі столиці п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки, вона загинула.

Над твариною познущалися на вулиці Генерала Геннадія Воробйова 13в. Спочатку сусіди чули шум з квартири, а потім - як скиглив собака. Господар викинув тварину з вікна четвертого поверху.

Щоб забрати у чоловіка пса, викликали поліцію. Тварину повезли до клініки, але врятувати її не вдалося.

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