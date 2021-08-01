У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випав 6-річний хлопчик

Хлопчик вижив / Рixabay

Жахливий випадок стався в Дніпрі. Там, на вулиці Батумській, 16, напередодні з вікна багатоповерхівки випала дитина. На даний момент вона знаходиться у лікарні.

Як пише Інформатор, хлопчик шести років випав з вікна кухні, розташованої на четвертому поверсі. Інцидент стався близько восьмої вечора. У квартирі разом з дитиною були мама і тітка. Саме до останньої потерпілий прийшов у гості.

Хлопчик сперся на москітну сітку. Але через те, що вікно було відкритим, вона не витримала і він зірвався вниз.

Згодом у дитини діагностували забій головного мозку. Медики обласної дитячої лікарні надають дитині всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше у Москві сталася подібна трагедія. 13-річний підліток з аутизмом викинув з вікна свою новонароджену сестру, якій було всього 8 днів. В результаті падіння з сьомого поверху дівчинка загинула на місці. Мати дітей у момент трагедії перебувала вдома, проте не встигла встежити за дитиною.

Також раніше Главред писав, що в Одесі трирічна дівчинка випала з вікна багатоповерхового будинку, але дивом вижила, впавши на клумбу.