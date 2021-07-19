У Дніпрі маленький хлопчик вилив на себе окріп: пів тіла в опіках

У Дніпрі маленький хлопчик вилив на себе окріп / George Redgrave / flickr.com

У Дніпропетровській обласній лікарні медики рятують чотирирічного хлопчика, який з необережності вилив на себе окріп - опіки складають близько 55% тіла. Про це повідомляє портал Інформатор.

Повідомляється, що дитина потягнула за шнур електричного чайника, який ледь-ледь закипів. Малюк знаходиться в реанімації, в лікарню він поступив 15 Липня.

"У хлопчика великий відсоток опіків, він стабільний, знаходиться в реанімації. Ми робили перев'язки під анестезією, чистили рани і накладали спеціальні пов'язки, які дозволяють шкірі гоїтися. Оперативне лікування буде пізніше, Поки його потрібно стабілізувати повністю", - розповів директор медустанови Олексій Власов.

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Нагадаємо, раніше в Запоріжжі 25-річну Анастасію Шаповалову після сварки фактично зварив в окропі її цивільний чоловік. 33-річний чоловік рано вранці напав на неї, і став заливати в рот окріп.

Після нападу її чоловік зник у невідомому напрямку. Його розшукує поліція.