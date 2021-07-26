У Дніпрі матері хлопчика, який загинув від травми у фонтані, загрожує великий тюремний термін

У Дніпрі матері хлопчика, який загинув від травми у фонтані, загрожує термін / Інформатор

У Дніпрі через смерті дитини під час купання у фонтані матері загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею КК України "Злісне невиконання батьківських обов'язків". Про це повідомляє портал ТСН.

Трагедія сталася в Дніпрі на очах численних свідків. Чотирирічний хлопчик разом з іншою малюками купався у фонтані, послизнувся під час ігор і випадково сів на наконечник, звідки під тиском виштовхується вода. Мати дістала дитину з фонтану і викликала швидку. В обласну дитячу лікарню хлопчика доставили в критичному стані. Медики вісім годин оперували дитину, але травми виявилися несумісні з життям.

"З одного боку це механічне пошкодження в результаті падіння на саму трубу. Це пошкодження промежини. Крім цього, другий механізм-це гідроудар від самого струменя фонтану і були численні пошкодження внутрішніх органів", - заявив завідувач відділенням реанімації Обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров.

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Нагадаємо, раніше в Одесі на пляжі Аркадія труп потопельника пролежав чотири години. В цей час відпочиваючі розважалися, як ні в чому не бувало.

"З пів на восьму ранку на пляжі лежало тіло 83-річного чоловіка, забрали його тільки до полудня. Поки невідомо, що стало причиною загибелі - проблеми зі здоров'ям, необережна поведінка або самогубство", - написали місцеві ЗМІ.