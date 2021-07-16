У Дніпрі чоловік прямо на дорозі вдарив водія авто домкратом по голові

У Дніпрі чоловік вдарив водія авто домкратом по голові / скріншот з відео

У четвер, 15 липня, в центрі Дніпра чоловік вдарив водія червоного Chevrolet прямо на дорозі домкратом по голові. Відео інциденту опублікував портал Інформатор.

Інцидент стався близько 17: 20 на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта. З'явилося відео моменту нападу. На кадрах видно, що чоловік підбіг до рухомого автомобіля Chevrolet, відкрив двері і розбив водієві голову важким предметом, схожим на домкрат. Після цього він зник з місця події.

Особу нападника ще не встановили. Зараз співробітники поліції займаються його пошуками

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Нагадаємо, раніше в центрі Дніпра дівчина переходила дорогу і раптово провалилася під землю. Разом з нею пішла і Тротуарна плитка.

Інцидент стався в районі Катеринославського бульвару

Дівчину витягли співробітники місцевого комунального підприємства. Також вони" виловили " її мобільний телефон iPhone 11.

Після відкачування води комунальники виявили, що підтоплення розмило ґрунт під проїжджою частиною.