У Дніпрі чоловік витягнув жінку за волосся з чужого дому та вбив на очах у дітей – ЗМІ

У Дніпрі чоловік на вулиці забив жінку до смерті, дізналися журналісти / Скріншот з dp.informator.ua

У Дніпрі в ніч на неділю, 6 червня, п'яний чоловік увірвався в чужий дім, у якому в гостях була його співмешканка, почав її бити, а потім витягнув за волосся на вулицю.

Інцидент стався на вул. Лавандова близько 00:30. Зловмисник бив жінку, зокрема, взуттям, а потім вона знепритомніла, пише dp.informator.ua з посиланням на слова сусідів.

Видання додало, що чоловік забив співмешканку до смерті на очах у її дітей, які тоді знаходилися у дворі.

Зловмисника затримано. За попередніми відомостями, він був у романтичних стосунках з жертвою протягом близько двох років.

У Мережі вже з'явилися фотографії з місця вбивства. На одному зі знімків на дорозі видно кров.

Нагадаємо, 24 квітня у Дніпрі на Соборній площі сталося резонансне вбивство – невідомий чоловік розстріляв авто Toyota Land Cruiser та кілька разів вистрілив у його водія. Потерпілий помер, а стрілець зник.

Довідка. В Україні за умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого (ч. 2, ст. 121 Кримінального Кодексу), суд може дати від п'яти до восьми років в'язниці.

За умисне вбивство (ст. 115 КК) у нашій країні загрожує до 15 років позбавлення волі.