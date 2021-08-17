У Дніпрі підліток вбив бездомного - ЗМІ

Чоловік помер у лікарні / УНІАН

Жахливий інцидент у Дніпрі. У страшному нападі на безхатченка підозрюють 13-річного учня 7-го класу Нікопольської школи-інтернату.

Як пише місцеве видання Дніпро Час, у Центральній міській лікарні Покрова помер бездомний чоловік, якого побили біля кафе.

Відомо, що потерпілий потрапив до лікарні в стані шоку з важкими травмами печінки, грудної клітини та живота. Медики боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.

У нападі на безхатченка поліція підозрює вихованця школи-інтернату Нікотор.

За даними ЗМІ, він зізнався у скоєному. У зв'язку з чим за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 КК України. Копи вирішують питання про обрання підлітку запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.