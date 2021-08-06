У Дніпрі повісився підполковник СБУ: при ньому була передсмертна записка з іменами "вбивць"

Підполковника СБУ знайшли повішеним у лісосмузі в Дніпрі / УНІАН

У Дніпрі сталося резонансне самогубство – у лісосмузі знайшли повішеним підполковника СБУ. При ньому була знайдена передсмертна записка, в якій викриваються винні в його смерті. Таку інформацію оприлюднив колишній нардеп Ігор Мосійчук.

Так, Мосійчук опублікував фотографію документа у своєму Telegram-каналі, в якому йдеться про виявлення тіла. На фотокопії замазане прізвище загиблого (зазначається лише, що його звали Микола Володимирович), проте вказана хронологія подій.

5 серпня на стільниковий телефон начальника ГВЗНД УСБУ в Дніпропетровській області полковника Хмари надійшло повідомлення від дружини загиблого? яка згодом і відіслала керівництву чоловіка передсмертну записку. Після цього був організований пошук підполковника, в результаті яких в лісосмузі на житловому масиві Придніпровськ знайшли покинутою автівку силовика, а згодом і його тіло.

У документі, який показав Мосійчук, зазначається, що чоловік скоїв суїцид шляхом повішення. "При ньому була передсмертна записка в якій він звинувачує у своїй смерті начальника відділу" Т "і його заступника", – додав колишній нардеп.

Фото документа про смерть підполковника СБУ / фото - t.me/mosiychuk72

Відомо, що загиблий працював старшим оперуповноваженим відділу "Т" – Департаменту захисту національної державності – у Дніпропетровській області.

Раніше Главред вже повідомляв, що в Одесі знайшли повішеним копа, який набрав боргів на 300 тисяч доларів і обікрав квартиру. За попередньою версією подій, причиною смерті стало самогубство, однак, як пізніше стало відомо, у трупа Івана Митькіна були зв'язані руки, що прямо суперечить версії поліції про самогубство.