У Дніпрі дитина підпалила себе заради епічного відео для Мережі

Відзначається, що школяр разом з другом відпочивав у парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому рідину.
У Дніпрі 12-річний хлопчик облився легкозаймистою рідиною і підпалив себе, щоб зняти епічне відео для соціальних мереж, пише Дніпро TV.
Відзначається, що школяр разом з другом відпочивав у парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому рідину. Підліток вирішив облитися нею і підпалити себе.
"Дитину екстрено госпіталізували. Лікарі встановили, що у неї обгоріло 65% тіла. Обпалені й внутрішні органи. Є припущення, що школяр зробив це заради епічного відео в соціальних мережах, але все закінчилося трагічно. Зараз хлопець перебуває в реанімації", – йдеться в повідомленні.
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Автор: Катерина Трохимчук