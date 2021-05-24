У Дніпрі дитина підпалила себе заради епічного відео для Мережі

Хлопчик підпалив себе заради Відео для мережі / Unsplash

У Дніпрі 12-річний хлопчик облився легкозаймистою рідиною і підпалив себе, щоб зняти епічне відео для соціальних мереж, пише Дніпро TV.

Відзначається, що школяр разом з другом відпочивав у парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому рідину. Підліток вирішив облитися нею і підпалити себе.

"Дитину екстрено госпіталізували. Лікарі встановили, що у неї обгоріло 65% тіла. Обпалені й внутрішні органи. Є припущення, що школяр зробив це заради епічного відео в соціальних мережах, але все закінчилося трагічно. Зараз хлопець перебуває в реанімації", – йдеться в повідомленні.