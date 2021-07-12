У Дніпрі помер 2-річний хлопчик, якого по-звірячому порізав ножем вітчим

2-річний Міша помер, не виходячи з коми / йt.me/ermolinskiy_news

На початку липня в селі Девладове Дніпропетровської області сталася трагедія - 28-річний вітчим завдав ножових поранень двом дітям своєї співмешканки. Так він намагався помститися матері дитини, яка захотіла з ним розлучитися.

11 липня стало відомо, що в дитячій обласній клінічній лікарні помер дворічний Михайлик. Дитина так і не вийшла з коми, передає Дніпровська панорама.

За словами лікарів, у маленького хлопчика не було жодних шансів вижити. У нього помер мозок, була значна втрата крові, а також пошкоджено артерії та судини – все це виявилося вироком для дитини.

Як повідомляв Главред, 7 липня в селі Девладово неподалік Кривого Рогу 28-річний Сергій Федотов намагався вбити свого пасинка. Він увірвався в будинок своєї колишньої дружини, зв'язав дворічного Михайлика та семирічну Віку скотчем, а потім перерізав горло хлопчикові.

Захопивши в заручники дітей, зловмисник весь час розмовляв по телефону зі своєю колишньою дружиною і говорив, що заріже Віку — старшу дівчинку. Потім він відключив телефон і почав наносити хаотичні удари ножем по тілу хлопчика. Кілька ножових поранень припали в спину. А потім він просто перерізав дитині горло і вибіг з дому.

Того ж дня Федотова затримали. 9 липня Софійський районний суд Дніпропетровської області заарештували підозрюваного в замаху на вбивство дворічного хлопчика. Чоловік перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення за замах на умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Досудове розслідування триває.