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У Дніпрі в лікарні помер 4-річний хлопчик: він впав на фонтан і сильно вдарився

25 липня 2021, 13:23

Хлопчика відразу направили на операцію. Добу медики намагалися стабілізувати стан дитини. Але дива не сталося.

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У Дніпрі в лікарні помер 4-річний хлопчик: він впав на фонтан і сильно вдарився / скріншот Інформатор

У Дніпрі сталася трагедія - у лікарні помер 4-річний хлопчик, який послизнувся і впав у фонтан на деталь, і отримав серйозні пошкодження біля промежини.

Як повідомляє місцеве видання "Інформатор", посилаючись на власні джерела, медики Обласної дитячої клінічної лікарні не змогли врятувати дитину.

За попередньою інформацією, інцидент стався у п'ятницю, 23 липня, дитина гуляла з сім'єю у сквері Прибережний.

Хлопчик грав біля фонтану. У якийсь момент він послизнувся і впав на фонтан, отримавши серйозні пошкодження. Мама перебувала поруч з дитиною і знімала на відео гру дітей.

"Хлопчика відразу направили на операцію. Його оперували з вечора до 6 ранку. Добу медики намагалися стабілізувати стан дитини. На жаль, 25 липня, о 5:00, хлопчик помер", — прокоментував ситуацію директор ОДКЛ Олексій Власов.

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новини Дніпра Фонтан
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