У Дніпрі вибухнув автомобіль: в машині був водій

Вибухнув автомобіль / НПУ

У Дніпрі прогримів потужний вибух. Він стався в автомобілі.

Як повідомляє пресслужба обласної поліції, НП сталася на вулиці Ливарній близько 12: 00 у четвер, 2 вересня. Попередньо в машині була граната, яка вибухнула.

"За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння. З місця події вилучено фрагменти гранати, а також пошкоджену сумку водія", - зазначено в повідомленні.

Водій машини госпіталізований до лікарні. Медики стверджують, що його життя в безпеці.

На даний момент на місці події працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які з'ясовують деталі інциденту.

Нагадаємо, раніше біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в столиці Афганістану стався потужний вибух. Більш того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. Трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці.

Також через три дні у Кабулі знову стався вибух. Пізніше з'ясувалося, що так США ліквідували смертника.