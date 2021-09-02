У Дніпрі вибухнув автомобіль: в машині був водій

Чоловіка відвезли в лікарню медики.
У Дніпрі прогримів потужний вибух. Він стався в автомобілі.
Як повідомляє пресслужба обласної поліції, НП сталася на вулиці Ливарній близько 12: 00 у четвер, 2 вересня. Попередньо в машині була граната, яка вибухнула.
"За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння. З місця події вилучено фрагменти гранати, а також пошкоджену сумку водія", - зазначено в повідомленні.
Водій машини госпіталізований до лікарні. Медики стверджують, що його життя в безпеці.
На даний момент на місці події працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які з'ясовують деталі інциденту.
Нагадаємо, раніше біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в столиці Афганістану стався потужний вибух. Більш того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. Трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці.
Також через три дні у Кабулі знову стався вибух. Пізніше з'ясувалося, що так США ліквідували смертника.