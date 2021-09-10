У Дніпрі жінка хотіла накласти на себе руки і вбила однорічного сина смертельним уколом

У Дніпрі жінка вбила однорічного сина смертельним уколом / Pixabay

У Дніпрі 39-річна мати вирішила покінчити життя самогубством і вколола собі і однорічному синові сильнодіючі ліки. Дитина померла в лікарні.Про це повідомляють представники пресслужби Главку Національної поліції по Дніпропетровській області.

У поліцію про смерть дитини в результаті гострого отруєння лікарськими препаратами повідомили медики лікарні. За їх словами, до них доставили дитину з діагнозом "гостре отруєння лікарськими препаратами".

"Як з'ясували правоохоронці, бабуся першою прийшла в квартиру і побачила дочку з онуком без свідомості. Також літня жінка виявила залишки медикаментів і передсмертну записку. Вона відразу викликала швидку і намагалася реанімувати дитину. На жаль, у лікарні хлопчик помер. 39-річна жінка зараз перебуває в медичному закладі", - повідомили в поліції.

За фактом події в поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 пункт 2 статті 115 КК України (Умисне вбивство малолітньої дитини).

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Нагадаємо, раніше в місті Кам'янське Дніпропетровської області батько власними руками вбив свого сина.

За версією поліції, 5 вересня близько 18: 00 між чоловіками спалахнула сварка. В результаті, не впоравшись з емоціями, батько кілька разів вдарив сина.

Після побиття чоловік зі спокійною душею пішов в іншу кімнату. А мати жертви виявила тіло свого 36-річного сина вже без ознак життя.