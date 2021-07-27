У Дніпрі жінці по "Новій пошті" замість iPhone продали цеглу

У Дніпрі жінці замість смартфона iPhone продали цеглу. Про це повідомляє місцевий портал Інформатор.

Товар жінці був доставлений за допомогою компанії Нова пошта. Вона його оплатила, а коли відкрила коробку, то виявилася вкрай розсердженою.

Як стало відомо, жінка в одному з Telegram-каналів побачила оголошення про продаж iPhone 12 Pro Max — за ціною помітно нижче ринкової. Товар шахраї відправили жінки післяплатою Новою Поштою.

Коли жінка прийшла у відділення, працівники винесли їй товар, проте ознайомитися з ним перед оплатою вона не могла, так як не можна нібито було порушувати в заводській коробці. Якщо ж її відкрити і не купити товар — його цінність впаде і продати його "реалізатори" з часом зможуть тільки як уже був у використанні.

"Після оплати ми забираємо товар, відходимо в зону розтину. І довго намагаємося відкрити упаковку телефону. Коробку змогли відкрити тільки способом "порвати", тому що її склеїли зсередини. Коли відкрили коробку телефону, то виявили цеглу і записку. Пошта відмовляється повертати кошти, виставляючи себе посередниками", - розповіла постраждала.

Реклама

Представники Нової пошти оперативно прокоментували інцидент.

"Нова пошта оперативно відстежує шахрайські схеми і попереджає своїх клієнтів про можливі дії зловмисників. У випадку дніпрянки Марії Х. компанія повністю компенсувала втрати згідно з оголошеною вартістю відправлення, а це 22 500 гривень плюс провізна плата", - йдеться у їх коментарі.

читайте такожУ Новій пошті пояснили, як потрібно боротися з "посилковими" шахраями

Нагадавши, раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений , але на пошті його здивували-мовляв, смартфона немає.

Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.