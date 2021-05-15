У "ДНР" оголосили збори резервістів і пригрозили облавами ухильникам

Збори резервістів в "ДНР" / Reuters

Бойовики "ДНР" оголосили про проведення контрольного збору мешканців ОРДО, які зараховані до"мобілізаційного резерву".

Як говориться в "указі" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, буде проведено "контрольне оповіщення з явкою громадян, які перебувають у запасі, і техніки підприємств на пункти попереднього збору громадян і техніки з 17 по 18 травня 2021 року".

В "указі" написано, що мета збору – "контроль наявності громадян, які перебувають у запасі і приписаних до військових частин (призначених у спеціальні формування), комплектування підрозділів мобілізаційного резерву".

Окремим пунктом "міністерству внутрішніх справ" доручено сприяти "в розшуку і доставці до місця проведення контрольної явки громадян, які перебувають запасі, у разі їх неявки в терміни, зазначені в повістках відділів військового комісаріату, без поважних причин".

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Псевдореферендум на Донбасі в 2014 році

У травні 2014 року в Донецькій і Луганській областях сепаратисти вже проводили так званий референдум про самовизначення регіонів.

За його результатами ватажки сепаратистів оголосили про суверенітет і висловили бажання вступити до складу Росії, а також об'єднатися з "Луганською народною республікою" в Новоросію.

Офіційний Київ, країни Заходу, ПАРЄ, ОБСЄ розцінили референдум як нелегітимний.

Росія заявила про" повагу підсумків референдуму", проте де-юре його не визнала.

Конституція і законодавство України передбачають зміну територіального устрою країни лише шляхом всеукраїнського референдуму.