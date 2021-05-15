У "ДНР" оголосили збори резервістів і пригрозили облавами ухильникам

Бойовики проведуть "контрольне оповіщення з явкою громадян, які перебувають у запасі".
Бойовики "ДНР" оголосили про проведення контрольного збору мешканців ОРДО, які зараховані до"мобілізаційного резерву".
Як говориться в "указі" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, буде проведено "контрольне оповіщення з явкою громадян, які перебувають у запасі, і техніки підприємств на пункти попереднього збору громадян і техніки з 17 по 18 травня 2021 року".
В "указі" написано, що мета збору – "контроль наявності громадян, які перебувають у запасі і приписаних до військових частин (призначених у спеціальні формування), комплектування підрозділів мобілізаційного резерву".
Окремим пунктом "міністерству внутрішніх справ" доручено сприяти "в розшуку і доставці до місця проведення контрольної явки громадян, які перебувають запасі, у разі їх неявки в терміни, зазначені в повістках відділів військового комісаріату, без поважних причин".
читайте такожСвавілля в "ДНР": як бойовики будуть віджимати квартири переселенців
Псевдореферендум на Донбасі в 2014 році
- У травні 2014 року в Донецькій і Луганській областях сепаратисти вже проводили так званий референдум про самовизначення регіонів.
- За його результатами ватажки сепаратистів оголосили про суверенітет і висловили бажання вступити до складу Росії, а також об'єднатися з "Луганською народною республікою" в Новоросію.
- Офіційний Київ, країни Заходу, ПАРЄ, ОБСЄ розцінили референдум як нелегітимний.
- Росія заявила про" повагу підсумків референдуму", проте де-юре його не визнала.
- Конституція і законодавство України передбачають зміну територіального устрою країни лише шляхом всеукраїнського референдуму.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".