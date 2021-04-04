У "ДНР" розповіли про плани депутатів Держдуми щодо війни з Україною

"Добровольці" готові їхати на Донбас воювати проти Києва, каже Денис Пушилін.
Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін стверджує, що на тлі загострення військового конфлікту на Донбасі з'явилися "добровольці", які готові їхати в регіон, щоб воювати з Україною. Причому серед них є і депутати Держдуми Росії.
"Дуже багато звернень, і від хлопців, є навіть від депутатів Державної думи ,які кажуть, що просто "відразу розраховуй, ми будемо з тобою", - сказав Пушилін в ефірі Соловйов Live.читайте такожКравчук висунув жорстке звинувачення на адресу Путіна через Донбас
Також він сказав, що йому задають конкретні питання щодо відправки на Донбас.
"Деякі вже запитують, куди конкретно записуватися", - підкреслив ватажок бойовиків.
Ситуація на Донбасі
- Російські гібридні війська 26 березня здійснили обстріл позицій Збройних сил України поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 бійців ООС. Двоє військових отримали поранення.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня сказав, що Росія підводить свої війська до кордонів України, мотивуючи свої дії підготовкою до нових військових навчань Захід 2021.
- 31 березня пройшло засідання ТКГ, під час якого Київ запропонував Москві встановити нове перемир'я на Донбасі з 1 квітня. Однак росіяни не підтримали ініціативу.
- 2 квітня пройшли перші телефонні перемовини президента України Зеленського і президента США Байдена. Під час розмови Байден пообіцяв підтримку Києву в російсько-українському конфлікті на Донбасі.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що ситуація на Донбасі погіршується. Москва має намір вжити заходів у тому випадку, якщо відбудеться посилення військ НАТО навколо України.
Автор: Андрій Ганжа