У "ДНР" розповіли про плани депутатів Держдуми щодо війни з Україною

Деякі депутати Держдуми РФ готові відправитися "добровольцями" на Донбас - Пушилін / УНІАН

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін стверджує, що на тлі загострення військового конфлікту на Донбасі з'явилися "добровольці", які готові їхати в регіон, щоб воювати з Україною. Причому серед них є і депутати Держдуми Росії.

"Дуже багато звернень, і від хлопців, є навіть від депутатів Державної думи ,які кажуть, що просто "відразу розраховуй, ми будемо з тобою", - сказав Пушилін в ефірі Соловйов Live.читайте такожКравчук висунув жорстке звинувачення на адресу Путіна через Донбас

Також він сказав, що йому задають конкретні питання щодо відправки на Донбас.

"Деякі вже запитують, куди конкретно записуватися", - підкреслив ватажок бойовиків.

Ситуація на Донбасі