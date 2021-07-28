У будинку, на який впав літак на Прикарпатті, перебували діти

У житловому будинку перебували мати з дітьми

У житловому будинку в Івано-Франківській області спортивний літак впав на житловий будинок, в якому перебували мама з дітьми, передавати УНІАН.

За словами господаря будинку, зруйнованого в результаті падіння літака, незадовго до вибуху в оселі знаходилися його старша дочка з дітьми – донькою і сином. Людям вдалося врятуватися, тому що вони вибігли на вулицю, як тільки почули незрозумілий гуркіт.

"Почули удар спочатку, а потім вибух - і вискочили, - розповів чоловік. - Спочатку був удар об дах сусідню, а потім вибух, коли вже він на землю з даху... і полум'я пішло".

Як зазначають очевидці, за кілька хвилин до катастрофи літак виконував у повітрі фігури вищого пілотажу.

читайте такожПілот відмовився рулити: в Одесі в аеропорту виникла пробка з літаків

Реклама

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за фактом падіння літака відкрито кримінальне провадження. Попередньо поліція кваліфікує подію як порушення правил повітряних польотів. Правоохоронці підтвердили, що в будинку перебувала жінка і двоє дітей, які вчасно вибігли на вулицю і не постраждали.

На місці аварії продовжують працювати правоохоронці, експерти-криміналісти та представники екстрених служб.

Катастрофа літака на Прикарпатті-про що раніше писав Главред:

На Прикарпатті, в Івано-Франківській області біля села Шепарівці Коломийського району, в середу, 28 липня, на приватний будинок впав легкомоторний спортивний літак. Після падіння літака сталася пожежа. Загинули чотири людини.

Трагічний інцидент стався вчора близько 13: 40 біля села Шепарівці Коломийського району. Літак впав на приватний будинок і загорівся.