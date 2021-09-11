У Донецькій області копи "вкрали" урну на автомийці та потрапили на відео

Копи завантажили урну в машину / скріншот

В Донецькій області співробітники поліції охорони потрапили на відео за дивним заняттям - один з копів поклав урну в машину, поки другий протирав автомобіль.

Інцидент стався на одній з автомийок міста Костянтинівка. Відео опублікували в Мережі.

"Щоби зловити злочинця, потрібно думати як злочинець. Два змія в погонах не придумали нічого цікавішого, як вкрасти урну зі сміттям на мийці самообслуговування. Так і живемо", - йдеться в підписі до відео в телеграм-каналі ХС Харків.

Навіщо правоохоронці забрали з собою урну для сміття, залишається загадкою.

Як повідомляв Главред, в червні в Одесі стався конфлікт межу пасажиром таксі та співробітником Національної поліції – патрульним поліцейським. Пасажир показав правоохоронцю голий зад і отримав пендаль.