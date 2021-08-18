У Донецькій області чоловік підпалив співмешканку і намагався спалити і поліцію

Чоловік хотів спалити копів / НПУ

Моторошний випадок у Донецькій області. 36-річний чоловік жорстоко розправився зі своєю співмешканкою, обливши її легкозаймистою речовиною. Потім він підпалив бідну жінку.

Як передають у Департаменті карного розшуку, під час затримання він намагався спалити навіть поліцейських.

Слідчі з'ясували, що чоловік розлютився до такої міри під час сімейної сварки.

В результаті постраждала потрапила до лікарні з важкими опіками тіла.

Незважаючи на те, що агресор усіляко чинив опір копам, ті його затримали.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство).

Нагадаємо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.