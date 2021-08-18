У Донецькій області чоловік підпалив співмешканку і намагався спалити і поліцію

Нападнику інкримінують замах на вбивство так як жінка у важкому стані.
Моторошний випадок у Донецькій області. 36-річний чоловік жорстоко розправився зі своєю співмешканкою, обливши її легкозаймистою речовиною. Потім він підпалив бідну жінку.
Як передають у Департаменті карного розшуку, під час затримання він намагався спалити навіть поліцейських.
Слідчі з'ясували, що чоловік розлютився до такої міри під час сімейної сварки.
В результаті постраждала потрапила до лікарні з важкими опіками тіла.
Незважаючи на те, що агресор усіляко чинив опір копам, ті його затримали.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство).
Нагадаємо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.
Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.