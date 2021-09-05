"В дощ можна ноги сполоснути": соцмережі шокувала столична маршрутка з проломленою підлогою

Так виглядає підлога в маршрутці №512 / скріншот

У Києві показали чергову маршрутку, технічний стан якої викликає великі питання. Транспорт з додатковою "вентиляцією" курсує по 512 маршруту, від Оболоні на Берківці.

На відео, опублікованому Телеграм-каналом "Київ Оперативний", можна побачити транспортний засіб, що попри проломлену підлогу перевозить пасажирів. На щастя, на небезпечний фрагмент підлоги ніхто не став усією вагою. Принаймні, поки що.

"Маршрутки Києва не перестають дивувати. Наприклад, ось така додаткова вентиляція є в одному з автобусів, що курсує по 512 маршруту. У дощову погоду можна навіть ноги сполоснути. Правда, ця інноваційна функція поки доступна не всім, адже за неї необхідно чимало доплачувати", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві запровадили нові вимоги до приватних перевізників, які мають перетворити столичні маршрутки на комфортний транспорт. Відтепер в салоні не повинна звучати набридлива музика, водії зобов'язані спілкуватися українською і носити уніформу.

Також повідомлялося, що в дев'яти маршрутках, які возять пасажирів до Києва з області, значно знизилася вартість проїзду. У Київській ОДА зазначили, що річне підвищення не може перевищувати 15-18% (однієї-двох гривень).