У двох областях пенсіонери зможуть вакцинуватися на Укрпошті: список адрес

З 7 жовтня відкрили 8 мобільних пунктів у відділеннях Укрпошти в Чернівецькій області. У Чернівцях вони працюватимуть у трьох відділеннях:
У Київській та Чернігівській областях пенсіонери зможуть зробити щеплення від коронавірусу прям у відділеннях Укрпошти - відомо, що мобільні бригади працюватимуть у кількох населених пунктах.
"Крім центрів і пунктів щеплень, ми тепер даємо можливість вакцинуватися пенсіонерам і у відділеннях Укрпошти. Вже охопили 12 громад. Далі перелік будемо оновлювати. Це дозволить нашим літнім людям убезпечити своє здоров'я від тяжкого перебігу коронавірусу", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін, повідомляє прес-служба в Facebook.
З адресами відділень Укрпошти, де мобільні бригади будуть вакцинувати пенсіонерів, можна ознайомитися нижче.
Крім того, з 7 жовтня відкрили 8 мобільних пунктів у відділеннях Укрпошти в Чернівецькій області.
У Чернівцях вони працюватимуть у трьох відділеннях:
- на вулиці Мізунській, 1,
- Буковинської, 33А,
- Гагаріна 36А.
Також пункти відкрили у Кельменцях, Вижниці, Путилі, Сокирянах та Берегометі.
Зазначимо, Вадим Арістов також назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.
Також Арістов розповів, чому зараз категорично не можна знімати маски.