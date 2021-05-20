У Єгипті "розводять" українців: як не попастися на прийом аферистів

Єгипет наживається на туристах з України / Reuters

Громадяни України все частіше скаржаться на те, що в Єгипті вигадали новий спосіб заробітку на туристах - тепер в аеропорту країни заявляють, що не довіряють деяким українським лабораторіям, які роблять ПЛР-тести і змушують туристів здавати їх заново за 30 доларів. Але деяким мандрівникам все ж вдається відстояти свої права, пише OBOZREVATEL.

Киянин Сергій днями повернувся з Єгипту і розповів, що зіткнувся в аеропорту з неприємною ситуацією.

"Коли ми вийшли з літака і увійшли до будівлі аеропорту Шарм-ель-Шейху, то нас зустрів якийсь співробітник в білому халаті. Він не вимірював температуру, а попросив показати довідку про ПЛР-тест. Я показав, але він тут же заявив, що вона недійсна. І вказав, що потрібно пройти до представника якоїсь лабораторії і здати тест тут за 30 доларів. За його словами, у Єгипті не котирується лабораторія, в якій ми з дружиною здали тест",- каже чоловік.

Лаборант сидів за столом прямо під ескалатором: не змінюючи рукавичок, приймав гроші і відразу ж проводив маніпуляції.

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"Мені довелося витратити час на підключення роумінгу та Wi-Fi. Після цього я сканував QR-код на наших довідках і показав цьому лаборанту. Все було в порядку, наші результати були на сайті лабораторії. Єгиптянин подивився, сказав, що так, все добре і відправив нас назад до першого перевіряючого. При цьому я зробив помилку і залишив йому наші документи, ось цього робити було не потрібно", – згадує Сергій.

Однак перший перевіряючий не здавався. Він просканував код своїм смартфоном і заявив, що документ не відкривається. Сергій вже нахабно заглянув до нього в екран і побачив, що документ прекрасно відкривається. Тоді єгиптянин заявив, що це не той сайт.

"На жаль, нічим не зміг нам допомогти і єгипетський представник туроператору. Він намагався з ними говорити по-арабськи, але потім сказав, що це не в його компетенції, а автобус має вже їхати. У таку ж ситуацію, як і ми, потрапляв кожен 5-6-й пасажир рейсу. Серед постраждалих опинилися дві німкені, українська пара, де жінка була вагітною, тому їм не хотілося тріпати собі нерви. У мене був стрес, я навіть забув, що потрібно було все це зняти на телефон. Нам таки довелося заплатити 60 доларів за двох і покинути аеропорт", - розповів Сергій.

Пізніше він з'ясував, що в подібну ситуацію потрапив ще один його знайомий, який приїхав до Єгипту на три дні раніше.

"Але там пасажири виявилися більш згуртованими і навідріз відмовилися платити вдруге за тест. Зрештою їх відпустили. А нам не пощастило", - каже киянин.

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