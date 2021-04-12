У ЄС заговорили про конфлікт РФ з Україною і попередили Москву

В Євросоюзі заявили про те, що відстежують переміщення військ РФ біля кордону України.
У Європейському Союзі закликали Російську Федерацію утриматися від кроків, які можуть посилити напруженість у відносинах з Україною.
Як заявив на брифінгу у Брюсселі представник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано, в ЄС сподіваються, що загострення вдасться уникнути.
"Сподіваюся, що не буде конфлікту. Це було б дуже неприйнятно. Всі поточні контакти і дипломатичні зусилля, які додаються, насправді спрямовані на запобігання цьому", - сказав Стано.
Він підкреслив, що члени Європейського Союзу дуже уважно і зі стурбованістю відстежують погіршення ситуації на сході України, а також переміщення російських військ поблизу українського кордону і в незаконно анексованому Криму.
"Високий представник ЄС і лідери окремих країн-членів кілька разів закликали до спокою і деескалації. І ми відзначили, що виконання Мінських Угоду в повному обсязі - це єдиний шлях і гарантія політичним і мирним шляхом врегулювати конфлікт на сході України", - зазначив Стано.
Він також додав, що Євросоюз вітає зусилля і важливі кроки президента України Володимира Зеленського для досягнення цієї мети.
"Ми закликаємо російську владу утриматися від будь - яких кроків, які приведуть до подальшої напруженості, і активізувати зусилля з реалізації Мінських угод", - сказав Стано.
Він додав, що обговорення поточної ситуації щодо України триває на різних рівнях.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.