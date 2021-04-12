У ЄС заговорили про конфлікт РФ з Україною і попередили Москву

В Євросоюзі зробили заяву через події на сході України / Reuters

У Європейському Союзі закликали Російську Федерацію утриматися від кроків, які можуть посилити напруженість у відносинах з Україною.

Як заявив на брифінгу у Брюсселі представник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано, в ЄС сподіваються, що загострення вдасться уникнути.

"Сподіваюся, що не буде конфлікту. Це було б дуже неприйнятно. Всі поточні контакти і дипломатичні зусилля, які додаються, насправді спрямовані на запобігання цьому", - сказав Стано.

Він підкреслив, що члени Європейського Союзу дуже уважно і зі стурбованістю відстежують погіршення ситуації на сході України, а також переміщення російських військ поблизу українського кордону і в незаконно анексованому Криму.

"Високий представник ЄС і лідери окремих країн-членів кілька разів закликали до спокою і деескалації. І ми відзначили, що виконання Мінських Угоду в повному обсязі - це єдиний шлях і гарантія політичним і мирним шляхом врегулювати конфлікт на сході України", - зазначив Стано.

Він також додав, що Євросоюз вітає зусилля і важливі кроки президента України Володимира Зеленського для досягнення цієї мети.

"Ми закликаємо російську владу утриматися від будь - яких кроків, які приведуть до подальшої напруженості, і активізувати зусилля з реалізації Мінських угод", - сказав Стано.

Він додав, що обговорення поточної ситуації щодо України триває на різних рівнях.

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Загострення на кордоні України і РФ: