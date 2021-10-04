У Єврокомісії поставили крапку в чутках про скасування безвізового режиму з Україною

Попри критику з боку Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу мову про його скасування не ведуть.
Україні та українцям не слід боятися скасування візової лібералізації з Євросоюзом. На сьогодні це питання не перебуває на порядку денному, попри критику зі сторони Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу
Про питання України та безвізу у коментарі виданню "Європейська правда" розповіла голова групи підтримки України в Єврокомісії, заступник генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катаріна Матернова. За її словами, безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що країна обрала європейське майбутнє.
А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн з аналогічним прагненням", - пояснила вона та додала, що у теорії в Єврокомісії не виключають жодного з варіантів.
Водночас Матернова підкреслила, що ЄС продовжить моніторинг антикорупційних критеріїв відповідно до "механізма припинення безвіза", які включають безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій.
Чутки про скасування безвізу з ЄС: коротко
- Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що деякі країни ЄС хочуть скасувати безвізовий режим з Україною через низку зловживань та неповне виконання критеріїв безвізу.
- У Міністерстві закордонних справ спростували ці чутки і запевнили, що Україна не отримувала офіційних сигналів з боку Євросоюзу про скасування безвізового режиму.
- Таку ж заяву зробив і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, назвавши новина про скасування безвізу "фейком".