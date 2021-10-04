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У Єврокомісії поставили крапку в чутках про скасування безвізового режиму з Україною

4 жовтня 2021, 15:37

Попри критику з боку Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу мову про його скасування не ведуть.

Безвіз
В Євросоюзі підтвердили, що не розглядають скасування безвізу з Україною / hrferl.org

Україні та українцям не слід боятися скасування візової лібералізації з Євросоюзом. На сьогодні це питання не перебуває на порядку денному, попри критику зі сторони Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу

Про питання України та безвізу у коментарі виданню "Європейська правда" розповіла голова групи підтримки України в Єврокомісії, заступник генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катаріна Матернова. За її словами, безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що країна обрала європейське майбутнє.

А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн з аналогічним прагненням", - пояснила вона та додала, що у теорії в Єврокомісії не виключають жодного з варіантів.

Водночас Матернова підкреслила, що ЄС продовжить моніторинг антикорупційних критеріїв відповідно до "механізма припинення безвіза", які включають безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій.

Чутки про скасування безвізу з ЄС: коротко

  • Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що деякі країни ЄС хочуть скасувати безвізовий режим з Україною через низку зловживань та неповне виконання критеріїв безвізу.
  • У Міністерстві закордонних справ спростували ці чутки і запевнили, що Україна не отримувала офіційних сигналів з боку Євросоюзу про скасування безвізового режиму.
  • Таку ж заяву зробив і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, назвавши новина про скасування безвізу "фейком".
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Євросоюз Еврокомиссия безвіз
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