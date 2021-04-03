У Європарламенті зробили різку заяву через війська РФ біля кордонів України

В ЄП з великим занепокоєнням спостерігають за продовженням нарощування військових сил РФ поблизу України.
З'явилася спільна заява депутатів Європарламенту із закликом до Росії зупинити нарощування військових сил на кордоні з Україною і припинити провокації.
Заяву 18-ти депутатів Європарламенту оприлюднив на своїй сторінці в Twitter євродепутат з Сербії Володимир Більчик.
У документі йдеться про те, що в Європаламенті з великим занепокоєнням спостерігають за продовженням нарощування військових сил РФ і провокацій на Сході України та поблизу України.
"Ми шкодуємо з приводу продовження загибелі людей та інших збитків, отриманих Україною.
Ми закликаємо до повного дотримання тексту і духу Мінських домовленостей і узгодженого режиму припинення вогню.
Закликаємо Росію виконати активні кроки для зниження напруги шляхом завершення військового нарощування в Україні та навколо неї, припинити свої військові провокації та залякування проти України.
Ми також звертаємося до міжнародного співтовариства і до глав демократичних країн з проханням висловити своє занепокоєння і потужну незгоду з діями влади Росії.
Ми будемо продовжувати проводити Уважний моніторинг ситуації на Сході України з метою деескалації напруженості і для, в кінці, відновлення територіальної цілісності України", — йдеться в заяві депутатів Європарламенту.
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Як відомо, останнім часом в РФ були помічені армійські частини з технікою, які прямували в бік кордону з Україною.
Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові" і додав, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України.
Загострення на Донбасі:
- 31 березня Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
- У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
- 30 березня Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.