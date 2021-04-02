У Європі війська США привели в боєготовність через сили РФ біля кордонів України

Окупанти РФ готуються до нового удару / Reuters

Європейське Командування збройних сил США (EUCOM) привело в максимальний рівень боєготовності армію через стягування озброєння РФ до кордону України і відновлення бойових дій на Донбасі.

Як пише американське видання Politico, Пентагон США також насторожений через активізацію Росії у Східній Європі та Арктиці.

Представник EUCOM капітан Венді Снайдер відмовилася обговорювати рівні готовності, пославшись на вимоги оперативної безпеки.

У свою чергу в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони не виключають спроби просування російських окупаційних військ вглиб території України.

Як говориться в повідомленні ГУР Міноборони: "РФ завершує підготовку комплексу заходів, мета якого спонукання нашої держави до військового відповіддю на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території так званих "ДНР" і "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках" російських громадян (насправді - громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ)".

читайте такожУ Путіна пояснили, навіщо РФ стягнула війська до кордону УкраїниКрім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ вглиб території України.

Також у ГУР Міноборони додали, що російські дипломатичні представництва за кордоном та засоби масової інформації отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз'яснення світовій спільноті інформації про нібито агресивні дії Збройних сил України та "миротворчі" заходи РФ у відповідь.

Загострення на Донбасі: