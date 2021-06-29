До Євросоюзу не пускають усіх щеплених вакциною Covishield: в Індії пояснили, чому

Вакцинація від коронавірусу / УНІАН

У громадян Індії, яких прищеплювали від коронавірусу вакциною CoviShield (місцева назва препарату від AstraZeneca), масово виникають труднощі з поїздками до Європейського Союзу. Про це заявив виконавчий директор Індійського інституту сироватки (Serum Institute) Адар Пунавалла на своїй сторінці в Twitter.

Керівництво Інституту сироватки (Serum Institute), в якому виробляють препарат, зараз займається вирішенням цієї проблеми.

Він також уточнив, що оскільки жителі Індії не можуть потрапити до Євросоюзу, оскільки були вакциновані. І що він намагається вирішити цю проблему.

"Запевняю всіх, я буду обговорювати це на найвищих рівнях і сподіваюся вирішити це питання найближчим часом як з регуляторними органами, так і на дипломатичному рівні з країнами", — заявив Пунавалла.

На даний момент Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на сьогодні схвалило чотири вакцини від коронавірусу: AstraZeneca (нова назва — Vaxzevria), Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson.

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Вакцинація від COVID-19 в Україні

Перша вакцина від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. З Індії привезли вакцину CoviShield, вона вважається індійським варіантом. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.

24 лютого, в країні почалася кампанії з вакцинації. В першу чергу щеплення стали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.

У квітні Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в країні. Уряд Індії заявив, що не буде відправляти індійську вакцину в інші країни, поки не вакцинують все своє населення.

11 червня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливого побічного ефекту після вакцинації британським препаратом AstraZeneca.