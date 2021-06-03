УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У ФРН поставили умову щодо транзиту російського газу через Україну

3 червня 2021, 09:03

Україна повинна залишалася країною-транзитером, вважають у Берліні.

Берлін поставив умову щодо транзиту газу РФ
У ФРН зробили заяву щодо транзиту газу через Україну / Reuters

У МЗС Німеччини відреагували на заяву Росії про збереження транзиту газу через Україну.

Співрозмовник РІА Новості у німецькому зовнішньополітичному відомстві нагадав слова офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта: "Для федерального уряду було і залишається завжди важливим, щоб Україна, також з Північним потоком-2, залишалася країною-транзитером".

Крім того, в МЗС ФРН додали, що новий договір Росії і України про транзит "став важливим сигналом для забезпечення європейської безпеки в газозабезпеченні".

читайте також"Флеш-рояль" для РФ: запуск ПП-2 вб'є транзит газу через Україну

Транзит газу через Україну:

  • Спорудження газопроводу ПП-2 йде в обхід України з 2018 року. Трубопровід прокладається по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість проекту оцінюється в 9,5 мільярдів євро.
  • Радник глави Нафтогазу Лана Зеркаль говорила, що якщо Північний потік-2 все-таки запрацює, по транзиту газу через Україну буде завдано серйозного удару.
  • Німецький журналіст Райнхард Фезер стверджував, що Росія після запуску ПП-2 більше не залежатиме від транзиту газу через Україну. З цієї причини Москва може піти на нову дестабілізацію ситуації в українській державі.
  • 20 травня США відмовилися від санкцій проти Nord Stream 2 AG і гендиректора компанії Матіаса Варніга. Відмову від обмежень проти оператора Північного потоку - 2 у Вашингтоні пояснили національними інтересами Штатів.
  • Верховна Рада у зв'язку з даним інцидентом звернулася до Конгресу США з проханням зупинити проект СП-2 і вдарити санкціями по всіх компаніях, які пов'язані з будівництвом газопроводу.
  • 2 червня в компанії Nord Stream 2 AG заявили про те, що газопровід Північний потік-2 буде добудований. Однак оператор трубопроводу очікує певних поступок з боку Німеччини.

Контракт на транзит газу між Росією та Україною

30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."

Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.

Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

новини Росії новини Німеччини транзит газу новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У ФРН поставили умову щодо транзиту російського газу через Україну». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Магнітна буря з 1 червня 2021 вдарить по нервах і здоров'ю: що робитиМагнітна буря з 1 червня 2021 вдарить по нервах і здоров'ю: що робити Проти раку і холестерину: названо дивовижні властивості спеціїПроти раку і холестерину: названо дивовижні властивості спеції Одруження наосліп 2021: В'ячеслав Узєлков вперше після розлучення покаже нову нареченуОдруження наосліп 2021: В'ячеслав Узєлков вперше після розлучення покаже нову наречену Путін вже може не поспішати з Союзною державоюПутін вже може не поспішати з Союзною державою Рада заборонила використання пластикових пакетів: які обмеження і штрафиРада заборонила використання пластикових пакетів: які обмеження і штрафи

Останні новини

20:34

В Україні з'являться нові дорожні знаки: що треба знати водієві

20:04

Наколота ручка: у Житомирі лікарі витикали голкою кінцівку дитині Відео

19:56

Гороскоп на завтра 5 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: службовий "переворот" та грубий прорахунок Відео

19:49

Неможливе явище путінського пострадянського періоду Погляд

19:48

"Потрібна добра воля України": Путін пояснив ситуацію з транзитом газу після запуску СП-2 Відео

Реклама
19:45

Творці Ratchet & Clank презентували ностальгічний ролик напередодні виходу нової частини Відео

19:25

Путін зізнався, чого очікує від зустрічі з Байденом

19:00

З'явилися невтішні новини для фанатів українського ігросеріалу Metro Відео

18:35

У Зеленського різко закликали Францію і Німеччину відповісти за захоплення Росією Криму Відео

18:26

Комбуча і схуднення: лікар дала відповідь Відео

18:19

Стало відомо, чому Анна Богдан не зізналася в коханні Холостяку у фіналі проєкту

17:55

Вчені розповіли, в який час дня тренуватися, щоб худнути і не хворіти небезпечною хворобою Відео

17:47

Нова пошта запустила оновлений трекінг відправлень: як ним користуватися Фото

17:41

Настя Івлєєва без білизни прийшла на фестиваль МузТВ 2021

17:15

Автор голої фотосесії в Дубаї виставив відео з дівчатами на торги Відео

17:14

Євросоюз оголосив повну повітряну блокаду літакам з Білорусі Відео

17:02

Діти непритомніли: у Львові попрощалися з 12-річною жертвою селфі біля водоспаду Відео

16:35

Samsung презентувала свій найдешевший смартфон з 5G і екраном 90 Гц

16:34

У МОЗ розповіли, скільки вакцин від COVID-19 довелося викинути

16:25

Пікап розчавив мопед: у Херсоні збили дітей – названо можливу причину ДТП

Реклама
16:23

Головний редактор Nexta відреагував на заяви Протасевича в інтерв'ю на держТБ Білорусі Відео

16:04

Людмила Барбір в ексклюзивній червоній сукні здивувала красою на фестивалі "Молодість"

16:02

Ребров остаточно пішов з Ференцвароша Відео

15:44

Смартфони Google "навчаться" нового режиму знімання у нічний час

15:39

Фронтвумен Go-A зреагувала на чутки про роман з вокалістом Maneskin

15:28

Перша нитка СП-2 прокладена: Путін оголосив про готовність Газпрому заповнити трубопровід газом Відео

14:47

У магазині PlayStation почався розпродаж з величезними знижками Відео

14:44

П'ятьом нардепам загрожують санкції РНБО: ЗМІ дізналися, за що Відео

14:44

У Кремлі зробили заяву про перемовини Путіна і Байдена щодо України Відео

14:28

Мати - місцева, батько - примат: в Анголі знайшли "сина шимпанзе і жінки" Відео

14:26

Стало відомо, у кого пенсії в Україні зросли на 50 тисяч і кого торкнеться нова індексація Відео

14:18

У релізному трейлері Chivalry 2 показали епічні середньовічні битви Відео

14:16

Зірка Зоряних війн зіграє у фільмі Джон Вік 4

14:05

У Кремлі назвали головну перешкоду для зустрічі Зеленського з Путіним Відео

13:49

Куди українцям можна буде виїхати з паспортами вакцинації - відповідь МЗС Відео

13:45

Біля Бердичева розірвало легковик: загинула одна особа, двоє – в реанімації Фото

13:38

"Лукашенку буде боляче": Кулеба відповів на запрошення бойовиків "ЛНР" в Мінськ Відео

13:37

Як захистити коліна під час присідань: прості способи Відео

13:23

Вся лінійка смартфонів iPhone 13 показана на якісних рендерах Фото

13:15

На узбережжі Чорного моря з'явилися небезпечні тигрові комарі: як виглядають

Реклама
13:12

Київ, Львів і далі: в яких містах України на вихідних можна буде вакцинуватися Відео

13:10

Творці шоу випадково засвітили дату виходу Голосу країни 2022

13:03

Вирішуватимуть проблеми в регіонах: при ОП запустили Конгрес місцевої та регіональної влади

13:02

Втопив в ямі, коли не встало: суд відмовився садити вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко довічно Відео

12:55

У Лукашенка сталеві яйця, а поїздка на Донбас – головна помилка: що говорив Протасевич в інтерв'ю Відео

12:47

Атака з повітря: у Києві ворони нападають на перехожих Відео

12:44

Іван Федорко досьє

12:28

Доживуть не всі: що приховує законопроєкт про підвищення пенсійного віку в Україні

12:25

Google презентувала бюджетні бездротові навушники Pixel Buds A Відео

11:55

Дмитро Комаров зацікавив місцем для відпочинку у 5 випуску шоу "Мандруємо Україною"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти