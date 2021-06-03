У ФРН поставили умову щодо транзиту російського газу через Україну

Україна повинна залишалася країною-транзитером, вважають у Берліні.
У МЗС Німеччини відреагували на заяву Росії про збереження транзиту газу через Україну.
Співрозмовник РІА Новості у німецькому зовнішньополітичному відомстві нагадав слова офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта: "Для федерального уряду було і залишається завжди важливим, щоб Україна, також з Північним потоком-2, залишалася країною-транзитером".
Крім того, в МЗС ФРН додали, що новий договір Росії і України про транзит "став важливим сигналом для забезпечення європейської безпеки в газозабезпеченні".
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Транзит газу через Україну:
- Спорудження газопроводу ПП-2 йде в обхід України з 2018 року. Трубопровід прокладається по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість проекту оцінюється в 9,5 мільярдів євро.
- Радник глави Нафтогазу Лана Зеркаль говорила, що якщо Північний потік-2 все-таки запрацює, по транзиту газу через Україну буде завдано серйозного удару.
- Німецький журналіст Райнхард Фезер стверджував, що Росія після запуску ПП-2 більше не залежатиме від транзиту газу через Україну. З цієї причини Москва може піти на нову дестабілізацію ситуації в українській державі.
- 20 травня США відмовилися від санкцій проти Nord Stream 2 AG і гендиректора компанії Матіаса Варніга. Відмову від обмежень проти оператора Північного потоку - 2 у Вашингтоні пояснили національними інтересами Штатів.
- Верховна Рада у зв'язку з даним інцидентом звернулася до Конгресу США з проханням зупинити проект СП-2 і вдарити санкціями по всіх компаніях, які пов'язані з будівництвом газопроводу.
- 2 червня в компанії Nord Stream 2 AG заявили про те, що газопровід Північний потік-2 буде добудований. Однак оператор трубопроводу очікує певних поступок з боку Німеччини.
Контракт на транзит газу між Росією та Україною
30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.
Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.
Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.
За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."
Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.
Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.