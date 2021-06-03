У ФРН поставили умову щодо транзиту російського газу через Україну

У ФРН зробили заяву щодо транзиту газу через Україну / Reuters

У МЗС Німеччини відреагували на заяву Росії про збереження транзиту газу через Україну.

Співрозмовник РІА Новості у німецькому зовнішньополітичному відомстві нагадав слова офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта: "Для федерального уряду було і залишається завжди важливим, щоб Україна, також з Північним потоком-2, залишалася країною-транзитером".

Крім того, в МЗС ФРН додали, що новий договір Росії і України про транзит "став важливим сигналом для забезпечення європейської безпеки в газозабезпеченні".

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Транзит газу через Україну:

Спорудження газопроводу ПП-2 йде в обхід України з 2018 року. Трубопровід прокладається по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість проекту оцінюється в 9,5 мільярдів євро.

Радник глави Нафтогазу Лана Зеркаль говорила, що якщо Північний потік-2 все-таки запрацює, по транзиту газу через Україну буде завдано серйозного удару.

Німецький журналіст Райнхард Фезер стверджував, що Росія після запуску ПП-2 більше не залежатиме від транзиту газу через Україну. З цієї причини Москва може піти на нову дестабілізацію ситуації в українській державі.

20 травня США відмовилися від санкцій проти Nord Stream 2 AG і гендиректора компанії Матіаса Варніга. Відмову від обмежень проти оператора Північного потоку - 2 у Вашингтоні пояснили національними інтересами Штатів.

Верховна Рада у зв'язку з даним інцидентом звернулася до Конгресу США з проханням зупинити проект СП-2 і вдарити санкціями по всіх компаніях, які пов'язані з будівництвом газопроводу.

2 червня в компанії Nord Stream 2 AG заявили про те, що газопровід Північний потік-2 буде добудований. Однак оператор трубопроводу очікує певних поступок з боку Німеччини.