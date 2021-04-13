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У G7 зробили заяву через нарощування військових сил РФ на кордоні з Україною

13 квітня 2021, 07:09

Росію закликали припинити провокації та негайно здійснити деескалацію згідно міжнародних зобов'язань.

Велика сімка
Країни Великої сімки підтримали Україну / Facebook Посольство України в США

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії , Великої Британії та США - і високий представник Євросоюзу зробили заяву у зв'язку з нарощуванням російських військових сил на кордоні з Україною та в анексованому Криму.

Заява, в якій країни заявили про свою стурбованість, опублікована на сайті Держдепу США.

Країни G7 висловили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах". Вони додали, що підтримують стриману позицію України.

читайте такожЗеленський пояснив, навіщо Росія стягує армію до кордонів України"Ці широкомасштабні переміщення військ без попереднього повідомлення є загрозливою і дестабілізуючою діяльністю. Ми закликаємо Росію припинити провокації та негайно здійснити деескалацію згідно своїх міжнародних зобов'язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості військових рухів, і реагувати на процедуру, встановлену главою III Віденського документа", - йдеться в повідомленні.

РФ нарощує війська біля українських кордонів - про що раніше писав Главред:

  • Головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Знімальна група британського телеканалу Sky News показала кадри з табору російських військ у Воронезькій області, розташованому біля залізничної станції Маслівка, неподалік кордону України. Армійські військові вантажівки мають код 76 на держномерах, що означає, що вони прибули з Центрального військового округу, тобто щонайменше за 1100 кілометрів від кордону з Україною.
  • Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія рухатиметься до війни.

Велика сімка війна на Донбасі новини України та світу
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