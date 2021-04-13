У G7 зробили заяву через нарощування військових сил РФ на кордоні з Україною

Країни Великої сімки підтримали Україну / Facebook Посольство України в США

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії , Великої Британії та США - і високий представник Євросоюзу зробили заяву у зв'язку з нарощуванням російських військових сил на кордоні з Україною та в анексованому Криму.

Заява, в якій країни заявили про свою стурбованість, опублікована на сайті Держдепу США.

Країни G7 висловили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах". Вони додали, що підтримують стриману позицію України.

читайте такожЗеленський пояснив, навіщо Росія стягує армію до кордонів України"Ці широкомасштабні переміщення військ без попереднього повідомлення є загрозливою і дестабілізуючою діяльністю. Ми закликаємо Росію припинити провокації та негайно здійснити деескалацію згідно своїх міжнародних зобов'язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості військових рухів, і реагувати на процедуру, встановлену главою III Віденського документа", - йдеться в повідомленні.

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