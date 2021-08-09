У Генічеську люди плавають на човнах просто вулицями: місто затопило

Діти плавають вулицями / kherson.net.ua

На півдні України знову пройшли потужні зливи, які затопили вулиці. Найбільшим чином постраждали прибережні райони Азовського моря. Зокрема, Бердняськ та Генічеськ.

Але люди не впали у відчай через негоду і вирішили порозважатися в дощовій воді.

Злива в ніч на неділю, 8 серпня, затопила вулицю біля міського пляжу в Генічеську. Так от, щоб дістатися до моря, люди вирішили не йти по калюжах, а кинутися вплав дощовою водою.

Місцеві ЗМІ зафіксували, як вулицями Генічеська на човнах і надувних матрацах плавають відпочивальники.

Зокрема, на вулиці Набережній, де розташована автостоянка, діти плавають в надувних колах у величезній дощовій калюжі і радіють тому, що там немає медуз.

Нагадаємо, на узбережжі Азовського моря в Бердянську дещо зменшилася кількість медуз. Однак відпочивальники раділи недовго, адже незабаром з'явилася нова проблема - на берег почало виносити тонни водоростей. Люди стверджували, що море більш-менш чисте тільки на відстані від 10 до 15 метрів від берега.

Також раніше курорт у Бердянську фахівці назвали небезпечним для здоров'я через погіршення якості води в Азовському морі в місцях відпочинку за бактеріологічними показниками.