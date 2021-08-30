У Генпрокуратурі пояснили, чому досі засекречено документи щодо Іловайської трагедії

Ірина Венедиктова згодна, що потрібно розсекречувати документи щодо Іловайської трагедії / скріншот відео ТСН

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що згодна з тим, що матеріали справи щодо Іловайської трагедії потрібно розсекречувати. В цілому, там близько 70 томів.

При цьому як засекречувати, так і розсекречувати документи повинен Генштаб, заявила Венедіктова в ефірі програми Право на владу на 1+1.

"Щойно ми почнемо розсекречувати, щойноГенштаб нам дасть (ці матеріали, - ред.), ми будемо публікувати. Там дійсно 70 томів. Ми нічого приховувати не будемо", - зазначила Венедіктова.

"Наступна дискусія точно буде (базуватися, - ред.) на матеріалах. Дедлайн - я не можу відповідати за Генштаб. Але я згодна - треба розсекречувати", - додала генпрокурор.

Як повідомляв Главред, 29 серпня 2021 року о 10:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання до Дня пам'яті захисників. Раніше президент Володимир Зеленський поклав квіти до стіни пам'яті полеглих за нашу країну, розташованої на вул. Трьохсвятительській у Києві.

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Нагадаємо у 2019 році під час урочистих заходів у центрі Києва з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явиться нове свято - День пам'яті Захисників України.

Нова пам'ятна дата відзначатиметься саме 29 серпня, оскільки цього дня в 2014 році під Іловайськом загинула найбільша кількість бійців за весь час війни на Донбасі.