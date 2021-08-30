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У Генпрокуратурі пояснили, чому досі засекречено документи щодо Іловайської трагедії

30 серпня 2021, 07:15
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Генпрокурор України Ірина Венедіктова зазначила, що як засекречувати, так і розсекречувати документи повинен Генеральний штаб України.

Ірина Венедиктова
Ірина Венедиктова згодна, що потрібно розсекречувати документи щодо Іловайської трагедії / скріншот відео ТСН

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що згодна з тим, що матеріали справи щодо Іловайської трагедії потрібно розсекречувати. В цілому, там близько 70 томів.

При цьому як засекречувати, так і розсекречувати документи повинен Генштаб, заявила Венедіктова в ефірі програми Право на владу на 1+1.

"Щойно ми почнемо розсекречувати, щойноГенштаб нам дасть (ці матеріали, - ред.), ми будемо публікувати. Там дійсно 70 томів. Ми нічого приховувати не будемо", - зазначила Венедіктова.

"Наступна дискусія точно буде (базуватися, - ред.) на матеріалах. Дедлайн - я не можу відповідати за Генштаб. Але я згодна - треба розсекречувати", - додала генпрокурор.

Як повідомляв Главред, 29 серпня 2021 року о 10:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання до Дня пам'яті захисників. Раніше президент Володимир Зеленський поклав квіти до стіни пам'яті полеглих за нашу країну, розташованої на вул. Трьохсвятительській у Києві.

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Нагадаємо у 2019 році під час урочистих заходів у центрі Києва з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явиться нове свято - День пам'яті Захисників України.

Нова пам'ятна дата відзначатиметься саме 29 серпня, оскільки цього дня в 2014 році під Іловайськом загинула найбільша кількість бійців за весь час війни на Донбасі.

Іловайська трагедія

Наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Однак, за словами бійців, підмога так і не надійшла.

Тим часом російські військові обстріляли коридор, по якому за домовленістю повинні були виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. За інформацією Генеральної прокуратури України, загинули 366 українських воїнів, 429 дістали поранень, 300 потрапили в полон, близько 160 вважаються зниклими безвісти. За даними військових експертів, кількість загиблих може становити до двох тисяч.

Крім того, ЗСУ зазнали втрат в озброєнні та військовій техніці на суму 300 млн грн.

У серпні 2018 року Організація Об'єднаних Націй до четвертої річниці кривавих боїв за Іловайськ представила на суд громадськості свій звіт про порушення прав людини під час подій серпня 2014 року на Донбасі. Він ґрунтується на 80 інтерв'ю з цивільними Іловайська і прилеглих сіл, а також з колишніми військовополоненими. У доповіді ООН наводяться свідчення, що деяких українських військовослужбовців і добровольців, поранених в бою, бойовики добивали на полі бою.

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Генштаб РФ іловайський котел іловайська трагедія новини України Ірина Венедіктова
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