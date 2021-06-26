У Німеччині оцінили шанси нападу РФ на Україну, якщо не буде транзиту газу

Анка Фельдгузен / Фото Главком

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен оцінила шанси нападу Російської Федерації на Україну, якщо не буде транзиту газу.

За її словами, подібні заяви є спекуляцією. Про це посол сказала в інтерв'ю виданню Дзеркало тижня.

Фельдгузен зазначила, що про загрозу нацбезпеці через Північний потік-2 говорить не лише Польща та Україна, а й країни Балтії.

"Тому що Україна має досить впливових партнерів в ЄС, і вони тісно співпрацюють, щоби разом довести свої побоювання, які, я вважаю, реальні. Що можна зробити, це інше питання. Міркувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту - це спекуляція. Ми не знаємо, станеться це чи ні", - заявила посол Німеччини.

Контракт на транзит газу між Росією та Україною 30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах. Реклама Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту. Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими. За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"." Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів. Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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