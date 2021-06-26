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У Німеччині оцінили шанси нападу РФ на Україну, якщо не буде транзиту газу

26 червня 2021, 12:08

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що подібні заяви є спекуляцією.

Анка Фельдгузен
Анка Фельдгузен / Фото Главком

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен оцінила шанси нападу Російської Федерації на Україну, якщо не буде транзиту газу.

За її словами, подібні заяви є спекуляцією. Про це посол сказала в інтерв'ю виданню Дзеркало тижня.

Фельдгузен зазначила, що про загрозу нацбезпеці через Північний потік-2 говорить не лише Польща та Україна, а й країни Балтії.

"Тому що Україна має досить впливових партнерів в ЄС, і вони тісно співпрацюють, щоби разом довести свої побоювання, які, я вважаю, реальні. Що можна зробити, це інше питання. Міркувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту - це спекуляція. Ми не знаємо, станеться це чи ні", - заявила посол Німеччини.

Контракт на транзит газу між Росією та Україною

30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

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Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."

Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.

Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

Будівництво Північного потоку-2 - про що раніше писав Главред:

  • Президент України Володимир Зеленський в ході недавнього візиту американської делегації до Києва закликав США і Євросоюз зупинити реалізацію проекту Північний потік-2. Запуск російського трубопроводу несе загрозу національній безпеці української держави.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджував, що у зв'язку з добудовою першої нитки СП-2 виникає імовірність російських провокацій проти об'єктів критичної інфраструктури України.
  • Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ситуацію, за якої виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі страхування та сертифікації газопроводу.
  • Російський депутат В'ячеслав Ніконов прогнозує, що США спробують зупинити СП-2, якщо в Німеччині в результаті осінніх парламентських виборів до влади прийде Партія зелених.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна як і раніше виступає проти добудови і запуску російського трубопроводу Північний потік-2, але Київ поміняє свою точку зору в тому випадку, якщо Росія поверне окуповані Крим і Донбас, а українська держава отримає гарантії енергетичної безпеки.
транзит газу Північний потік-2 новини України
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