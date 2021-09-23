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У Німеччині пропонують перепрофілювати українську ГТС в обмін на Північний потік-2

23 вересня 2021, 20:36

Німеччині, Чехії та Словаччині вже оголосили про плани створення Центральноєвропейського водневого коридору.

газ
У Німеччині хочуть запропонувати альтернативу Україні через СП-2 / УНІАН

Німеччина запропонувала в обмін на завершення Північного потоку-2 без американських санкцій побудувати в Україні завод з виробництва водневого палива і частково перепрофілювати українську ГТС під його транспортування.

Як повідомляє німецьке видання Handelsblatt, пілотний завод планують побудувати в Маріуполі.

Для поставок палива з України оператори ГТС України, Німеччини, Чехії та Словаччини вже оголосили про плани створення Центральноєвропейського водневого коридору.

Як повідомляє пресслужба українського оператора ГТС, серед іноземних учасників цього проекту - Словаччина, Чехія та Німеччина.

"Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії і важливим фактором програми з декарбонізації в найближчі два десятиліття. Тим не менш, водень, ймовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності. Саме тому ми повинні почати дослідження цих можливостей вже сьогодні ", - заявив заступник генерального директора з розвитку і трансформації Оператора ГТС України Павло Станчак.

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Передбачається, що частково перепрофілювати газотранспортну інфраструктуру, яка вже є в Україні, а також побудувати нові спеціалізовані водневі трубопроводи і компресорні станції.

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Учасники проекту вивчають можливість технічної реалізації коридору для транспортування чистого водню на 120 ГВт. годину на добу. Постачання великих обсягів водню в промислові центри попиту очікується вже до 2030 року.

Запуск Північного потоку-2

Голова правління російської транснаціональної корпорації Газпром Олексій Міллер 10 вересня заявив, що роботи зі спорудження газопроводу Північний потік-2 вже завершені. Трубопровід добудували о 8:45 за київським часом.

Радник міністра енергетики України Лана Зеркаль стверджувала, що Газпром спробує запустити трубопровід Північний потік-2 в порушення європейського законодавства - до того, як буде завершена сертифікація. За її словами, ситуація з наданням документів газопроводу ускладнюється газовим шантажем ЄС з боку Росії.

Зеркаль також відзначала, що Газпрому навряд чи вдасться запустити СП-2 з 1 жовтня. Процедура сертифікації може затягнутися на певний час. Питання повноцінного запуску газопроводу в грудні знаходиться під сумнівом з тієї ж причини.

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Північний потік-2
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