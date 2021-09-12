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У Держдепі пригрозили санкціями Північному потоку - 2 і розповіли, що чекає на ГТС України

12 вересня 2021, 09:39

Необхідність знайти рішення, яке забезпечить роботу ГТС України, підкреслив Амос Хохштайн.

Північний потік-2
У США оцінили загрозу Північного потоку-2 / Reuters

Вашингтон розглядає можливість введення санкцій проти газопроводу Північний потік - 2, заявив старший радник з енергетичної безпеки Держдепу США Амос Хохштайн.

Під час виступу на форумі YES Brainstorming він нагадав про те, що Німеччина погодилася приєднатися до США щодо заходів проти Росії, якщо вона почне використовувати газопровід як знаряддя тиску.

"Ми заявили, що ми будемо робити, ми озвучили публічно наші заяви, спостерігаємо за Росією. Але зараз ми не будемо обговорювати всі ці заходи, які можемо застосувати, це не для публічного обговорення", - зазначив американський чиновник.

Він також наголосив на необхідності знайти рішення, яке забезпечить роботу газотранспортної системи України після запуску газопроводу Північний потік - 2.

"Ми розуміємо, що не можемо нічого змінити, перешкодити (запуску ПП-2, - ред.). Залишилося кілька місяців до його запуску, і ми почали думати, що робити. Ми намагалися знайти таке рішення, яке б забезпечило роботу української газотранспортної системи і безпеку України і Європи... ми говоримо про низку санкцій, ми дуже серйозно залучені в допомогу Україні, питання національної безпеки", - додав Хохштайн.

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Раніше американський дипломат Курт Волкер заявив про те, що Сполучені Штати і Німеччина почнуть діяти проти російського газопроводу Північний потік-2 у тому випадку, якщо Росія почне використовувати газ як зброю.

Контракт на транзит газу між Росією та Україною

30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."

Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.

Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

viber
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