У Держдепі пригрозили санкціями Північному потоку - 2 і розповіли, що чекає на ГТС України

У США оцінили загрозу Північного потоку-2 / Reuters

Вашингтон розглядає можливість введення санкцій проти газопроводу Північний потік - 2, заявив старший радник з енергетичної безпеки Держдепу США Амос Хохштайн.

Під час виступу на форумі YES Brainstorming він нагадав про те, що Німеччина погодилася приєднатися до США щодо заходів проти Росії, якщо вона почне використовувати газопровід як знаряддя тиску.

"Ми заявили, що ми будемо робити, ми озвучили публічно наші заяви, спостерігаємо за Росією. Але зараз ми не будемо обговорювати всі ці заходи, які можемо застосувати, це не для публічного обговорення", - зазначив американський чиновник.

Він також наголосив на необхідності знайти рішення, яке забезпечить роботу газотранспортної системи України після запуску газопроводу Північний потік - 2.

"Ми розуміємо, що не можемо нічого змінити, перешкодити (запуску ПП-2, - ред.). Залишилося кілька місяців до його запуску, і ми почали думати, що робити. Ми намагалися знайти таке рішення, яке б забезпечило роботу української газотранспортної системи і безпеку України і Європи... ми говоримо про низку санкцій, ми дуже серйозно залучені в допомогу Україні, питання національної безпеки", - додав Хохштайн.

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Раніше американський дипломат Курт Волкер заявив про те, що Сполучені Штати і Німеччина почнуть діяти проти російського газопроводу Північний потік-2 у тому випадку, якщо Росія почне використовувати газ як зброю.