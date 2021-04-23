У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України

Нед Прайс не розкрив "додаткові кроки" щодо допомоги Києву/ Фото Reuters

Сполучені Штати Америки продовжать роботу з надання Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної їй для захисту від російської агресії, включаючи летальну зброю.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс. Він нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою 13 квітня в Брюсселі в рамках саміту міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Ми обговорили продовження тісної співпраці та партнерську підтримку України, зокрема в частині потреб України в сфері безпеки", - сказав Прайс.

При цьому представник Держдепу відмовився вдаватися в подробиці щодо "додаткових кроків" у питанні допомоги Києву.

"В українського уряду немає сумнівів у нашій позиції. Точно так само справедливо буде сказати, що і Москва не сумнівається в нашій позиції, в тому, що ми цілком підтримуємо нашого партнера Україну, зокрема її суверенітет і територіальну цілісність", - підкреслив Прайс.

Крім того, за його словами, США не виключають можливість ухвалення подальших антиросійських заходів у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Як повідомляв Главред, 15 квітня очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає військову допомогу від низки міжнародних партнерів, якщо на її території відновляться бойові дії.

19 квітня глава Міністерства закордонних справ України запропонував Європейському союзу запровадити нові санкції проти Росії. На його думку, це має стримати російську агресію.

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