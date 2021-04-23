УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України

23 квітня 2021, 07:50

У США в черговий раз підкреслили, що цілком підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і нададуть допомогу для захисту від російської агресії.

Нед Прайс
Нед Прайс не розкрив "додаткові кроки" щодо допомоги Києву/ Фото Reuters

Сполучені Штати Америки продовжать роботу з надання Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної їй для захисту від російської агресії, включаючи летальну зброю.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс. Він нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою 13 квітня в Брюсселі в рамках саміту міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Ми обговорили продовження тісної співпраці та партнерську підтримку України, зокрема в частині потреб України в сфері безпеки", - сказав Прайс.

При цьому представник Держдепу відмовився вдаватися в подробиці щодо "додаткових кроків" у питанні допомоги Києву.

"В українського уряду немає сумнівів у нашій позиції. Точно так само справедливо буде сказати, що і Москва не сумнівається в нашій позиції, в тому, що ми цілком підтримуємо нашого партнера Україну, зокрема її суверенітет і територіальну цілісність", - підкреслив Прайс.

Крім того, за його словами, США не виключають можливість ухвалення подальших антиросійських заходів у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Як повідомляв Главред, 15 квітня очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає військову допомогу від низки міжнародних партнерів, якщо на її території відновляться бойові дії.

19 квітня глава Міністерства закордонних справ України запропонував Європейському союзу запровадити нові санкції проти Росії. На його думку, це має стримати російську агресію.

Відведення військ РФ від кордонів України - новини:

  • 22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
  • Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення РФ про відведення військ від кордонів України. За його словами, зменшення кількості російських військ на українському кордоні знижує напруженість.

новини США військова допомога Ентоні Блінкен Держдепартамент США військова агресія РФ Дмитро Кулеба новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Названо найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограмНазвано найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограм Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дарГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дар Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: приємні сюрпризи і грошовий переворотГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: приємні сюрпризи і грошовий переворот "Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального"Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє картиУ Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Останні новини

08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну
08:29
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
Реклама
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
Реклама
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
Реклама
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти