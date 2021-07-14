У Держпродспоживслужбі розповіли, за якої умови вакцинація від COVID-19 стане обов'язковою

Вакцинація від коронавірусу / УНІАН

В Україні можуть запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу COVID-19 - якщо таке рішення буде прийнято головним державним санітарним лікарем країни Ігорем Кузіним. Про це в ефірі OBOZREVATEL TV заявив керівник Держпродспоживслужби по Києву Олег Рубан.

"Що стосується заохочення - такого бонусу немає. А що стосується обов'язковості-це може бути у разі прийняття рішення головного державного санітарного лікаря України Кузіна. Якщо він винесе таку постанову, то вона буде обов'язковою до виконання у всіх сферах. І районні, місцеві адміністрації, територіальні органи будуть контролювати це", - заявив він.

Рубан також сказав - якщо вакцинація стане обов'язковою, то за відмову від щеплень буде передбачено покарання.

"Є норма закону щодо захисту населення від інфекційних хвороб – якщо є загроза для оточуючих, і таке рішення прийняв головний державний санітарний лікар - то це обов'язково для виконання", — підсумував він.

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Нагадаємо, кампанія з вакцинації від COVID-19 почалася в Україні 24 лютого.

В даний час щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і вакциною AstraZeneca-SKBio, виробленої в Південній Кореї.

Глава МОЗ Віктор Ляшко пояснював, що проблеми виникають через те, що на вакцинацію часто приходять люди без попереднього запису.