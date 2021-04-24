У ДПСУ оцінили ситуацію із загрозою нападу Росії на Україну

Ситуація на кордоні України з Росією залишається стабільною - Держприкордонслужба / УНІАН

Російські війська не знаходяться безпосередньо поблизу кордонів України. Військові підрозділи Росії завжди розташовані в десятках кілометрів від українських кордонів. Наразі з російської сторони немає жодних підозрілих дій. Однак сили Держприкордонслужби готові до будь-яких дій, у тому числі і зупинці ворога до прибуття української армії. Про це заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що прикордонники продовжують стежити за ситуацією на кордоні. Наразі російські війська знаходяться далеко за межами українських КПП. Держприкордонслужба співпрацює з військовими структурами і очікує на оцінку ситуації з передислокацією російських військ.

"Прикордонники не втрачають пильності, ми тісно співпрацюємо зі Збройними силами України, і Генштаб, і підрозділи розвідки повинні дати оцінку заяві Росії про відведення військ від кордону з Україною. Зазначу, що безпосередньо біля кордону частини не знаходяться, вони завжди були на певній відстані, або за десятки кілометрів, а якщо казати про базу у Воронежі, то і за сотні кілометрів", - сказав Демченко.читайте такожДипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні

При цьому він додав, що ДПС готова зупинити можливу атаку противника. У разі провокації прикордонники діятимуть в очікуванні прибуття українських військових, які мають відбити потенційну агресію.

"У той же час наші сили готові до будь-яких дій, наше головне завдання у співпраці зі Збройними силами - зупинити ворога і дати час українській армії підійти до кордону для відбиття агресії", - уточнив спікер ДПСУ.

Також він додав, що прикордонники наразі не зафіксували будь-яких підозрілих військових маневрів або провокацій з боку РФ поблизу українських кордонів.читайте такожЕксперт пояснив, чому відведення військ РФ стало перемогою і Києва, і Москви

"Переміщення або скупчення сил і техніки на території Росії поруч з Україною ми не спостерігали, значних провокацій, які б свідчили про дестабілізацію ситуації на напрямку кордону з Україною, також не було", - підкреслив Андрій Демченко.

Відведення військ Росії від кордонів України