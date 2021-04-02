У ДПСУ прокоментували російські вертольоти біля кордону України

Прикордонники допустили, що певна частка небезпеки є.
У соціальних мережах, включаючи телеграм-канали і TikTok, поширюється відео, як біля російсько-українського кордону з боку Ростовської області кружляють російські військові вертольоти. Прикордонники допустили, що певна частка небезпеки є.
"Групу російських бойових вертольотів, серед яких видно ударні Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець", помітили на кордоні з Україною", – наголошується в повідомленні Telegram-каналу Военный обозреватель.
Водночас вітчизняна Державна прикордонна служба заявила, що не фіксувала російську авіацію на підльоті до України.
"Безпосередньо поруч з лінією кордону переміщення великої групи авіації РФ не фіксувалося. Але не виключається, що це могло відбуватися на певній відстані від кордону, оскільки окремі повідомлення, з посиланням на очевидців, відзначають, що це відбувалося в Білогірському районі Ростовської області РФ", - повідомив Новинам Донбасу спікер ДПСУ Андрій Демченко.
Нагадаємо, 16 березня в повітряний простір України з Російської Федерації вторгся вертоліт - залетів на нашу територію, пролетів близько 50 метрів і повернувся. Як повідомили в МВС України, російський вертоліт порушив український повітряний простір у Сумській області.
Того разу Росія не визнала порушення вертольотом повітряного простору України.
Росія стягує війська до України: що відомо
- 31 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. За словами Кулеби, він говорив з главою американського Держдепу про те, що Росія загострює ситуацію з безпекою на Донбасі і в Криму.
- 1 квітня Пентагон висловив стурбованість через ситуацію на Донбасі і звинуватив РФ. Представник Пентагону Джон Кірбі нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.
- Пізніше того ж дня у Путіна пояснили, навіщо РФ стягнула війська до кордону України. Дмитро Пєсков заявив про підвищену активність ЗС країн НАТО.
- 2 квітня в Європі війська США привели в боєготовність через сили РФ біля кордонів України. Пентагон насторожений через активізацію Росії в Східній Європі й Арктиці.
- Також Волкер розповів, навіщо Путін стягує війська до кордонів України. На думку колишнього спецпредставника Держдепу США з України Курта Волкера, цілі Володимира Путіна і військової верхівки Кремля цілком очевидні і зрозумілі.
- 2 квітня Київ відповів на стягування військ РФ до кордону України і звернувся до НАТО. Дії РФ кидають виклик безпеці України і НАТО, заявили в ОП.