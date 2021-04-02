У ДПСУ прокоментували російські вертольоти біля кордону України

Прикордонники прокоментували вертольоти РФ біля кордону України

У соціальних мережах, включаючи телеграм-канали і TikTok, поширюється відео, як біля російсько-українського кордону з боку Ростовської області кружляють російські військові вертольоти. Прикордонники допустили, що певна частка небезпеки є.

"Групу російських бойових вертольотів, серед яких видно ударні Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець", помітили на кордоні з Україною", – наголошується в повідомленні Telegram-каналу Военный обозреватель.

Водночас вітчизняна Державна прикордонна служба заявила, що не фіксувала російську авіацію на підльоті до України.

"Безпосередньо поруч з лінією кордону переміщення великої групи авіації РФ не фіксувалося. Але не виключається, що це могло відбуватися на певній відстані від кордону, оскільки окремі повідомлення, з посиланням на очевидців, відзначають, що це відбувалося в Білогірському районі Ростовської області РФ", - повідомив Новинам Донбасу спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, 16 березня в повітряний простір України з Російської Федерації вторгся вертоліт - залетів на нашу територію, пролетів близько 50 метрів і повернувся. Як повідомили в МВС України, російський вертоліт порушив український повітряний простір у Сумській області.

Того разу Росія не визнала порушення вертольотом повітряного простору України.

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