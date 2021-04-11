У Грузії анонсували повернення відкликаного посла в Україну

Посол Грузії повернеться в Україну / pravda.com.ua

Питання повернення в Україну посла Грузії Теймураза Шарашенідзе, який був відкликаний для консультацій у травні 2020 року, перебуває у стадії опрацювання.

"Підтверджуємо, що найближчим часом буде прийнято рішення про повернення посла Грузії в Україну. Нагадаємо, що він був відкликаний до столиці для консультацій. Ситуація навколо України, також як порядок відносин двох країн, ті спільні виклики, які стоять перед Грузією і Україною, ситуація з безпекою в регіоні в цілому, природно, вимагають, знаходження на місці глави грузинської місії", - цитує заяву МЗС Грузії 1tv.ge.

Як вказали у зовнішньополітичному відомстві, на даному етапі питання заміни глави дипломатичної місії в Україні не обговорюється, до Києва повернеться чинний посол Теймураз Шарашенідзе.

Зазначимо, що напередодні президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до негайного повернення до Києва Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі, пишуть Новини Грузії.

У самій Грузії також звучать заклики повернути посла в Україну. За словами члена Єдиного національного руху Саломе Самадашвілі, той факт, що у Грузії немає дипломатичного представництва в Україні, є серйозною політичною помилкою.

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