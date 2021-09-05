В Грузії після сходження на гору загинув український альпініст

Петро Борис загинув у Грузії / Facebook

У Грузії загинув 36-річний український альпініст Петро Борис. Трагедія трапилася після сходження на гору Тетнульд в регіоні Верхня Сванетія, на північному заході Сакартвело. Чоловік був пластуном і невтомним мандрівником.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Висловлюємо щирі співчуття дружині Юліанні Борис, рідним і близьким", – повідомила Національна Скаутська Організація Пласт, активним членом якої був Борис.

Повідомляється, що трагедія сталася на горі Тетнульд (вершина у відрогу Безенгійської стіни, головного Кавказького хребта в регіоні Верхня Сванетія, знаходиться за 2 км на південь від вершини Гестола і кордону Росії – ред.). Її висота – 4852 м. Попередньо відомо, що чоловік загинув після завершення сходження.

Що відомо про Петра Бориса

Чоловік був членом куреня "Вовки" та активним учасником пластових заходів та таборів.

Петро Борис родом з містечка, у Львівській області.

Дружина Петра, Юлія Борис, написала у Фейсбуці, що попередньо парастас планують у вівторок, 7 вересня. Також вечір пам'яті запланували на вечір суботи, 11 вересня.

Перед тим дружина написала, що загибель Петра Бориса – "нещасний випадок".

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