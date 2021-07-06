У Грузії трагічно загинув українець

Анатолій Мрачковський здійснив сходження на гору Тутнульді в Сванетії / Фото facebook.com/faiskiev

У Грузії під час спуску з гори загинув український альпініст Анатолій Мрачковський. Він здійснив сходження на гору Тутнульді в Сванетії, висота якої становить 4852 метри.

Трагедія сталася минулої п'ятниці, 2 липня, о 10:30 за місцевим часом. Під час спуску альпініст зірвався зі снігового схилу на висоті 3400 метрів. Як повідомили у Федерації альпінізму та скелелазіння міста Києва, через чотири години після падіння його на вертольоті доставили в лікарню міста Местії, де медики констатували смерть чоловіка.

У Федерації зазначили, що Анатолій Мрачковський регулярно брав участь у навчально-тренувальних зборах, підкорював вершини в Україні та інших країнах, самостійно ходив у гори. На його рахунку - сходження на пік Абу Алі ібн Сіни, Казбек, Маттерхорн та безліч гір в Карпатах.

"Зараз докладаються зусилля, щоби якомога швидше доставити тіло Анатолія на батьківщину з Грузії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, в лютому 2020 року Грузинські рятувальники знайшли тіло туриста з України, якого накрила лавина на горі Тетнульд поблизу міста Местія.

Тоді п'ятеро українців каталася на лижах в горах в районі міста Местія, і один з них - Євген Щекотін - не повернувся до місця проживання, після чого почалися його пошуки.

До слова, в той час в районі вершини Тетнульд зійшли одразу дві лавини.