У ДСНС підрахували, скільки туристів врятували у Карпатах від початку року

У Львівській області на лижній трасі гори Тростян рятувальники надали допомогу травмованій туристці-лижниці.
Лише з початку нинішнього 2021 року в Карпатах врятували 360 осіб та було надано допомогу понад 220 громадянам, повідомляє пресслужба ДСНС у суботу, 27 лютого.
25 лютого на Закарпатті, поблизу села Вишка на горі Красія під час катання на лижах отримали травми два туристи. Рятувальники надали їм медичну допомогу та евакуювали зі схилу.
У Львівській області на лижній трасі гори Тростян рятувальники надали допомогу травмованій туристці-лижниці. Під час катання 66-річна киянка отримала травму правої ноги. Рятувальники надали постраждалій домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам.
Відзначається, що в Міжгірському районі Закарпаття, біля підніжжя гір Магура-Жиде і Гемба і прилеглих до них територій і схилів, тривають пошуки туриста з Києва, який 13 лютого заблукав під час катання на лижах.
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