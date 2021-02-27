У ДСНС підрахували, скільки туристів врятували у Карпатах від початку року

У Карпатах врятували 360 осіб - ДСНС / УНІАН

Лише з початку нинішнього 2021 року в Карпатах врятували 360 осіб та було надано допомогу понад 220 громадянам, повідомляє пресслужба ДСНС у суботу, 27 лютого.

25 лютого на Закарпатті, поблизу села Вишка на горі Красія під час катання на лижах отримали травми два туристи. Рятувальники надали їм медичну допомогу та евакуювали зі схилу.

У Львівській області на лижній трасі гори Тростян рятувальники надали допомогу травмованій туристці-лижниці. Під час катання 66-річна киянка отримала травму правої ноги. Рятувальники надали постраждалій домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам.

Відзначається, що в Міжгірському районі Закарпаття, біля підніжжя гір Магура-Жиде і Гемба і прилеглих до них територій і схилів, тривають пошуки туриста з Києва, який 13 лютого заблукав під час катання на лижах.

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