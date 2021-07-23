До Харкова привезли морозиво з небезпечною отрутою, яке продають у супермаркетах

У морозиві виявили етиленоксид, який є небезпечною отрутою.
У Харкові в одному з супермаркетів міста продають морозиво, в якому виявили етиленоксид - небезпечну отруту, яку використовують для стерилізації медичних інструментів.
Як повідомили в Держпродспоживслужбі Харківської області, виявили фахівці небезпечну отруту в морозиві Mars Wrigley Confectionery, виробником якого є Франція.
В Україну воно завезене з Румунії. Його додали в добавку - стабілізатор.
У Держпродспоживслужбі закликали продавців негайно вилучити морозиво з продажу.
"Попереджаємо операторів ринку, які використовують у виробництві або здійснюють продаж вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з продажу терміном не більше двох робочих днів", — йдеться в повідомленні.
Етиленоксид використовують для дезінфекції медичних інструментів. Ця речовина є небезпечним для людини.
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Нагадаємо, у Києві на ринках заборонили продавати ряд продуктів. Так, з 24 червня заборонено продавати товари, які швидко псуються.