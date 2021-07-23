До Харкова привезли морозиво з небезпечною отрутою, яке продають у супермаркетах

В Україні продають небезпечне морозиво / pixabay

У Харкові в одному з супермаркетів міста продають морозиво, в якому виявили етиленоксид - небезпечну отруту, яку використовують для стерилізації медичних інструментів.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі Харківської області, виявили фахівці небезпечну отруту в морозиві Mars Wrigley Confectionery, виробником якого є Франція.

В Україну воно завезене з Румунії. Його додали в добавку - стабілізатор.

У Держпродспоживслужбі закликали продавців негайно вилучити морозиво з продажу.

"Попереджаємо операторів ринку, які використовують у виробництві або здійснюють продаж вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з продажу терміном не більше двох робочих днів", — йдеться в повідомленні.

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Етиленоксид використовують для дезінфекції медичних інструментів. Ця речовина є небезпечним для людини.

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Нагадаємо, у Києві на ринках заборонили продавати ряд продуктів. Так, з 24 червня заборонено продавати товари, які швидко псуються.