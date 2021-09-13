У Харкові вироблятимуть вакцину проти коронавірусу

У Харкові вироблятимуть вакцину від коронавірусу / УНІАН

Група компаній "Лекхім" в 2022 році на підприємстві в Харкові планує запустити виробництво вакцини CoronaVac. Препарат буде проводитися в наповнених шприцах.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Це дуже важливий проект. Ми не знаємо, яка буде ситуація через місяць або через два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро, - це дуже добре", - зазначив Терехов.

За його словами, влада Харкова робить все можливе для того, щоб підготуватися до ймовірної нової хвилі коронавірусу. Зокрема, закуповуються препарати, необхідне медичне обладнання та кисневі станції.

Відзначається, що в 2021 році група "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

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Довідка:

"Лекхім" існує з 1992 року. Вона почала працювати з випуску препаратів у формі супозиторіїв, а в 2000 році почала виробляти препарати в таблетках. На сьогоднішній день "Лекхім" виробляє більше 200 найменувань лікарських препаратів, які експортується в 35 країн світу. Також щорічно група реєструє близько 10 нових препаратів.

Нагадаємо, про те, що " Лекхім буде виробляти вакцину від коронавірусу в понеділок, 13 Вересня, також заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.